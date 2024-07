1 Auf dem Töpfermarkt gibt es immer wieder einiges zu entdecken. (Archivbild) Foto: Schwark

Der Töpfermarkt findet an diesem Wochenende wieder in Freudenstadt auf dem Marktplatz statt. Die Auswahl dürfte erneut groß sein. Denn laut dem Veranstalter nehmen 60 Töpfer und Keramikkünstler aus ganz Deutschland und aus Frankreich teil.









Der Töpfermarkt steht am Wochenende des 3. und 4. Augusts wieder in Freudenstadt an. Er bietet Einblick in die Töpferkunst. Dieses uralte Handwerk halte eine Fülle an kreativen Überraschungen bereit, heißt es in der Ankündigung des Veranstalters.