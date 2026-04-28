Marktplatz Hechingen: Wenn die Fußgängerzone bleibt, winken vom Land über 320.000 Euro

Mit einem Familienfest gibt Hechingen den Startschuss für ihren Marktplatz-Sommer. Es ist jedoch nur ein Testlauf. Im Herbst muss entschieden werden, wie es weitergeht.
Fußgängerzone. Jahrzehntelang war dieses Wort ein Unding für die Hechinger Kommunalpolitik. Wie in anderen Kleinstädten darben Einzelhandel und Gastronomie, und beiden wollte man es nicht noch schwerer machen, indem man die Autos draußenlässt. Hervorragende Beispiele in der Nachbarschaft, dass das Wagnis gelingen kann und es danach viel, viel besser wird, waren zwar immer wieder ein Anlass dafür, den Marktplatz ohne Parkplätze und ohne Durchgangsverkehr zum Thema zu machen, aber gelingen wollte es über die vielen Jahre hinweg partout nicht.