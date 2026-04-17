Marktplatz Hechingen: Schon gibt es Vandalismus, dabei ist die neue Möblierung noch gar nicht fertig

Stadt, Anlieger und Bürger können nur noch die Köpfe schütteln: herausgerissene Blumen, ein aus der Verankerung gezerrter Tisch.
Die „Betreten verboten“-Schilder kommen selbstverständlich wieder weg, wenn der Hechinger Marktplatz ab Mai zum Bürgerplatz werden soll. Die Stadt testet in diesem Sommer die (fast) autofreie Zone und investiert dafür annähernd 150.000 Euro in ihre gute Altstadtstube. Aber die Umbauarbeiten haben kaum begonnen – da gibt es schon erste Beschädigungen. Im Rathaus sieht man sich zu einer Reaktion gezwungen.