Marktplatz Hechingen: Fast schon historisch – Gemeinderat stimmt einhellig für die Fußgängerzone

In fast schon historisch zu nennender Einmütigkeit befürwortete der Gemeinderat das Modellprojekt für eine Fußgängerzone auf dem Marktplatz.
Ab Mai wird der Himmel über dem Hechinger Marktplatz voller bunter Lampions hängen. Der dekorative „Stadthimmel“ ist ein Kernelement der Aufwertung von Hechingens guter Altstadt-Stube, die ab diesem Frühjahr mit aller Macht angegangen werden soll. Ziel ist ein autofreier, barrierearmer, üppig möblierter und begrünter Platz, ein „Bürgerplatz“ mit viel Raum für Außengastronomie und Spielflächen und stark gesteigerter Aufenthaltsqualität.