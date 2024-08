1 Freuen sich über den neuen Trinkwasserbrunnen (von rechts): Oberbürgermeister Adrian Sonder, Stadtwerke-Geschäftsführer Peter Günther und Fachbereichsleiter Betrieb Gas/Wasser/Wärme Marius Greza von den Stadtwerken Foto: Stadtwerke

Zugang zu qualitativ hochwertigem Trinkwasser für alle gibt es am Freudenstädter Marktplatz.









Direkt am unteren Marktplatz in Freudenstadt – in unmittelbarer Nähe zu den Fontänen – können Passanten, Gäste und Einwohner sich ab sofort am neuen Trinkwasserbrunnen erfrischen, wie die Stadtwerke Freudenstadt mitteilen.