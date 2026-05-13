Marktplatz Bisingen: Was ist im Ortskern möglich?

Handlungsbedarf gibt es in Bisingen reichlich. Allein die Kosten machen eine Priorisierung notwendig.
Aufnahme gefunden zu haben in ein Förderprogramm ist das eine – die Umsetzung der damit verbundenen Möglichkeiten kommt einer Herkulesaufgabe gleich. Denn die bei der Kommune verbleibenden Kosten sind immens. Ein kurzer Blick zurück: Vor einem Jahr freute sich die Gemeinde Bisingen, dass ihr Sanierungsgebiet „Ortskern“ Teil des Städtebauförderprogramms wurde. Es folgten vorbereitende Untersuchungen in Form eines Ziel- und Maßnahmenkonzepts, verbunden mit der Erarbeitung einer Kosten- und Finanzierungsübersicht – und einer sogenannten Eigenfinanzierungserklärung. All das wird dem Bisinger Gemeinderat in seiner Sitzung am kommenden Dienstag, 19. Mai, vorgelegt. Ein komplexes Arbeitspapier. Mit herausgearbeiteten Handlungsschwerpunkten.