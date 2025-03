Marktmeile in Schönwald: Einmaliges Event im Jubiläumsjahr: der große Dorfflohmarkt

Für die Marktmeile am 20. Juli können sich nun die Bürger von Schönwald einen Standplatz sichern – die Schonacher sind im Mai an der Reihe.

Einen gut besuchten Flohmarkt für Familien gab es schon früher in der Uhrmacher-Ketterer-Halle in Schönwald. Im Laufe der Zeit ließ das Interesse allerdings nach. „Wahrscheinlich auch, weil heutzutage vieles online angeboten und verkauft wird“, vermutet Hans-Peter Weis von der Tourist-Info Schönwald. „Dann kam die Corona-Pandemie und der Flohmarkt musste eingestellt werden.“

Leidenschaftlicher Flohmarktgänger

Bei den Planungen im Vorfeld des Jubiläumsjahrs 2025 kam dem leidenschaftlichen Flohmarktgänger Weis die zündende Idee, einen Dorfflohmarkt im Freien im Rahmen der Feierlichkeiten zum 750-jährigen Bestehen der Gemeinde Schönwald zu veranstalten. für alle, die Freude am Stöbern haben. „Mein Vorschlag kam bei der Gemeindeverwaltung gut an“, freut sich Weis im Gespräch mit unserer Redaktion. „Der Dorfflohmarkt am Sonntag, 20. Juli, der erstmals eine bunte Marktmeile im Ort schaffen wird, soll eine einmalige Sache sein. Veranstalter ist wieder die Gemeinde. Neben der Gastronomie entlang der Marktmeile werden auch örtliche Vereine an Verpflegungsständen für Getränke und Speisen sorgen.“

Anmeldungen für den Dorfflohmarkt sind bereits möglich. Alle Bürger von Schönwald können sich einen Standplatz sichern. Interessierte können sich unter Telefon 07722/860832 und unter der E-Mail weis@hochschwarzwald.de an Weis wenden. „Das Ganze ist gut angelaufen. Es dürfen sich aber gerne weitere Teilnehmer melden“, räumt der Hauptorganisator ein und bemerkt lachend: „Wir sind ja auch früh dran.“ Er hofft selbstredend, dass sich noch mehr Standbetreiber beteiligen werden und verspricht: „Ob Antiquitäten mit Geschichte, ausgefallene Mode, nostalgische Spielwaren kurioser Kruscht oder Krempel, der sich in 750 Jahren so angesammelt hat – es wird echte Schätze zu entdecken geben.“

Ortsdurchfahrt für den Verkehr gesperrt

„Von etwa 6 bis gegen 21 Uhr wird die Ortsdurchfahrt für den Verkehr gesperrt werden, um die Marktstände entlang der etwa 500 Meter langen Strecke vom Klosterstüble/Eschle bis zum Elektro-Schwer auf beiden Gehwegseiten platzieren zu können. Der Markt selbst wird von morgens bis zum späten Nachmittag beziehungsweise frühen Abend gehen. Eine genaue Uhrzeit gibt es derzeit noch nicht“, so Weis.

Es soll ein Flohmarkt der besonderen Art werden

„Die Einheimischen und Gäste dürfen sich auf einen Flohmarkt der besonderen Art freuen – von Schönwäldern für Schönwälder, aber auch für ihre Nachbarn aus Schonach, die ebenfalls ihr Jubiläumsjahr feiern“, erinnert Weis. Er wird mit einem Team die Vergabe der Standflächen vornehmen. Bürger aus Schönwald und Schonach können eine Fläche für fünf Euro pro laufenden Meter zum Jubiläums-Sonderpreis reservieren, für externe Anbieter wird eine Gebühr von zehn Euro pro Meter erhoben.

Die Standflächenvergabe erfolgt in mehreren Schritten: Zuerst hatten direkte Anlieger die Möglichkeit, einen Standplatz für sich oder für Bekannte zu reservieren. Weitere Anlieger haben dazu aktuell auch noch Gelegenheit. Seit Anfang März bis Ende April können sich alle Schönwälder Bürger einen Standplatz sichern. Ab Mai können Nachbarn aus Schonach eine Standfläche reservieren. Restplätze werden an externe Anbieter vergeben – jedoch nur an Privatpersonen, um dem Charakter des Flohmarkts gerecht zu werden. Neuware ist nicht zugelassen.

Hoffnung auf Verständnis der direkten Anlieger

„Dieses Event, das nur im Jubiläumsjahr stattfindet, kann nur gelingen, wenn sich viele Schönwälder daran beteiligen. Entscheidend für eine Durchführung ist das Verständnis der Anlieger entlang der Marktmeile. Da sämtliche Gehweg- und Parkflächen für die Stände benötigt werden, werden die Anlieger gebeten, die Fahrzeuge am 20. Juli auf anderen Parkflächen abzustellen. Ebenso sollten Anlieger, die ihren Wagen in der Garage haben, wissen, dass an diesem Tag eine Ausfahrt nicht möglich sein wird. Auch diese Anlieger werden gebeten, ihre Autos rechtzeitig umzuparken“, informiert die Gemeindeverwaltung in einer Mitteilung. Die Bevölkerung sei eingeladen, beim Flohmarkt mit Besuchern aus nah und fern gemeinsam zu feiern.