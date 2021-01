Markthalle, Supermarkt oder Café Bewerber für Oberndorfer Bahnhof stellen sich vor

Als Erstes stellten sich Timo Harpain und Felix Hofmann von "HH Services" aus Bergfelden vor. Hofmann betreibt ein internationales Tier- beziehungsweise Pferdetransportunternehmen. Timo Harpain ist Zimmermann, Bautechniker und Landwirt.

Gemeinsam betreiben die Männer einen Pferdepensionsbetrieb, in dem im Schnitt 60 Sportpferde untergebracht werden. Gewinne daraus habe man schon in der Vergangenheit in Immobilien investiert.

"Ich wollte immer einen Hofladen aufmachen, in der direkten Nachbarschaft gibt es aber schon einen", erklärte Harpain. Er habe keine Konkurrenzsituation im Ort schaffen wollen. Stattdessen könne er sich nun in Oberndorf eine Markthalle für landwirtschaftliche Bioprodukte aus der Region vorstellen. "Meine Kinder haben den Vorteil, einen Apfel noch vom Baum pflücken zu können. Auch Stadtkinder sollen die Chance bekommen, einen ungespritzten Apfel zu genießen." An die Markthalle angeschlossen könne er sich zudem ein Bauernhofcafé vorstellen.

Im ersten OG wollen die Männer vor allem Büros für ihre Firmen einrichten. 2021 plane man, das Dach zu sanieren sowie die Fenster und die Außenfassade zu erneuern, ehe es 2022 an den Innenausbau gehe. Die Eröffnung sei noch 2022 geplant.

Im zweiten und dritten Obergeschoss sollen insgesamt vier Wohnungen entstehen, zuzüglich einer großen Wohnung im Dachgeschoss. Dieter Rinker (FWV) erkundigte sich nach dem Mietpreis für die Wohnungen. Harpain sprach von rund zehn Euro pro Quadratmeter.

Nachhaltigkeit liege ihnen sehr am Herzen, betonten die Männer. Zur Beheizung plane man eine Hackschnitzelanlage und, je nachdem, ob es in Absprache mit dem Denkmalamt möglich sei, Photovoltaik-Anlagen, wobei die Chance recht gering sei, berichtete Harpain aus Erfahrung.

Wolfgang Hauser (CDU) sprach die Parksituation und die Art des Cafés an. Dort soll ausschließlich Regionales angeboten werden, eventuell in Kooperation mit einer Bäckerei, so Harpain. Bauernhofeis aus Milch von Kühen aus der Region, Kaffee und Kuchen am Sonntagmittag könne er sich auch vorstellen.

Bei den Parkplätzen müsse man über die Möglichkeit der Pacht sprechen. Man werde baurechtlich prüfen, welche Alternativen es gebe, meinte Bürgermeister Hermann Acker dazu. Mehr Parkplätze zu schaffen, werde wohl nicht möglich sein. Das gebe das Grundstück nicht her.

Zeitgeist und Schöngeist

Der zweite Bewerber, Pol Ekincioglu aus Villingen-Schwenningen, kaufmännischer Leiter von Beruf, stellte in seiner Präsentation die Absicht, das Areal insgesamt aufzuwerten, in den Vordergrund. Momentan sei es eher ein Ort, der nachts ein wenig unheimlich sei. Dem will Ekincioglu Abhilfe schaffen, indem er, neben der Kernsanierung, die Fassade erneuert und das Gebäude beleuchtet, um einen "Wow"-Effekt zu schaffen. Im Außenbereich plant er Ladestationen für E-Autos und E-Bikes.

Für das Erdgeschoss hatte Ekincioglu vier Szenarios vorbereitet. Das erste sei ein Bistro mit Außenbewirtung und Bäckerei oder Konditorei, das zweite ein Restaurant mit Außenbewirtung, das dritte ein Restaurant mit Bar beziehungsweise Vinothek und Außenbewirtung und das vierte, sein Favorit, ein To-go-Supermarkt, eine Art Cityshop für den schnellen Bedarf und alles, was man "auf die Hand" mitnehmen kann. Angebote wie dieses würden derzeit sehr "gehyped" meinte er.

Ruth Hunds (SPD) fragte, ob es Untersuchungen gebe, die belegten, dass sich ein Restaurant dort halten könne. Dass Bahnhofsgastronomie funktioniere, zeige sich etwa in Schwenningen und Rottweil, meinte Ekincioglu.

Dieter Rinker (FWV) gab zu bedenken, dass es in der näheren Umgebung beinahe schon zu viele Discounter gebe, äußerte aber Begeisterung zum Wohnungskonzept des Bewerbers. Ekincioglu plant, im ersten und zweiten OG jeweils drei Wohnungen und im Dachgeschoss zwei Loft-Wohnungen zu schaffen und stellt sich Mietpreise für die Drei-Zimmer-Wohnungen von 500 bis 700 Euro vor.

Ihm gehe es vor allem darum, den Charme des Gebäudes zu erhalten, weswegen er sich Stuck und Parkett im Inneren vorstelle. "Sie verbinden Zeitgeist mit Schöngeist und sind bemüht, das Image der Stadt aufzuwerten. Das gefällt mir", lobte Rinker. Er hakte aber nach, ob sich das Konzept an einem Standort wie dem Bahnhof überhaupt erfolgreich umsetzen ließe. "Eine hochwertige Wohnung mit Schallschutzfenstern und Charme gleicht die Lage aus", war sich Ekincioglu sicher.

Zum Thema Barrierefreiheit meinte der Bewerber, man müsse abklären, ob man einen Aufzug außen am Gebäude anbringen könne.

Ein Schmuckstück machen

"An so einem Gebäude muss der Aufzug innen realisiert werden", war im Gegensatz dazu die Meinung des dritten Bewerbers, Markus Rauscher aus Freudenstadt. Er bezeichnete sich selbst als Liebhaber von Denkmalschutzobjekten. So habe er bereits eine Kaufmannsvilla aus dem Jahr 1899 und ein Rathaus aus dem 18. Jahrhundert saniert.

Aus dem Bahnhof wolle er mit viel Handarbeit und Enthusiasmus ein Schmuckstück machen, erzählte Rauscher. "Es ist nicht das exklusivste Wohnviertel, aber ich möchte die Mietpreise so gestalten, dass sich das Projekt trägt", meinte er. Deshalb sehe er ungefähr sechs Euro pro Quadratmeter vor.

Rauscher plant kleinere Zwei- bis Drei-Zimmer-Wohnungen, eventuell altersgerechtes Wohnen, wenn sich der Aufzug umsetzen lasse. Im Erdgeschoss stelle er sich ein Café vor, wolle das aber erst während der Sanierung angehen. Er kalkuliert mit Sanierungskosten von rund 1,5 Millionen Euro.

"Die Entscheidung wird sicher schwer zu treffen sein", meinte der Erste Beigeordnete Lothar Kopf. Als Verwaltung sei man positiv überrascht, dass das Objekt doch auf so viel Interesse gestoßen sei.