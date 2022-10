So viel Weihnachten lässt die Energiekrise in St. Georgen zu

1 Der Adventskalender der Robert-Gerwig-Schule soll auch in diesem Jahr leuchten – morgens eine Stunde und abends fünf. (Archivfoto) Foto: Reutter

Wie weihnachtlich wird es in diesem Jahr in der Bergstadt? Hoffentlich ziemlich – zumindest wenn es nach der Verwaltung geht. Die Stadt soll besinnlich beleuchtet werden. Und die Planungen für den Weihnachtsmarkt laufen.















St. Georgen - Kommunen in ganz Deutschland rätseln angesichts der Energiekrise, die überall – auch in St. Georgen – zu Einsparmaßnahmen zwingt, über ihre Weihnachtsbeleuchtung. Einfach brennen lassen? Ganz ausschalten? Oder gibt es einen Mittelweg?

Auch in der St. Georgener Stadtverwaltung haben sich die Rädchen gedreht. Das Ergebnis sieht man als Kompromiss – und diesem konnte sich in jüngster Sitzung auch der Gemeinderat anschließen. Mit diesem Mittelweg hoffe man auf "Weihnachtsfrieden", sagt die städtische Pressesprecherin Victoria Dillmann auf Anfrage.

Tröndle: Der Verbrauch ist "marginal"

Eines machten Bürgermeister Michael Rieger und Alexander Tröndle, Leiter des städtischen Bauamts, gleich klar: Ganz auf die Weihnachtsbeleuchtung verzichten will man in St. Georgen eigentlich nicht. "Man braucht ein Hoffnungslicht in dieser Zeit", betonte Tröndle – und dieses meint man in der besinnlichen Beleuchtung gefunden zu haben. Angesichts der Debatte darüber, ob man in dieser Zeit auf Weihnachtsbeleuchtung verzichten sollte, kommentierte Tröndle: "Man muss da auch mal die Kirche im Dorf lassen." Der Stromverbrauch der besinnlichen Lichter sei "marginal".

Beispiele lieferte Tröndle auch gleich mit: Der Weihnachtsbaum im Rathaus, der nach Beschluss des Gemeinderats nur noch bis 18 Uhr brennen, aber eben nicht ganz ausgeschaltet bleiben soll, habe eine Leistung von gerade einmal 15 Watt. "Zum Vergleich: Ab zehn Watt dreht sich erst der Stromzähler."

Kompromiss: Die Beleuchtung brennt kürzer

Natürlich mache die ganze Weihnachtsbeleuchtung in der Summe "dann schon etwas aus" – aber aus Sicht von Stadtverwaltung und Gemeinderat eben nicht genug, um eine Komplett-Abschaltung nötig zu machen. Stattdessen sollen die Leuchten einfach kürzer leuchten, um zumindest einen Teil des Stroms einsparen zu können: Lediglich zwischen 17 und 22 Uhr wird die Bergstadt besinnlich beleuchtet sein.

In dieser Zeit – und zusätzlich morgens eine Stunde – wird auch der Adventskalender in den Fenstern der Robert-Gerwig-Schule erstrahlen. Darauf haben sich Stadtverwaltung und Jörg Westermann, Schulleiter der Robert-Gerwig-Schule, verständigt. Das hält man für tragbar – zumal der Adventskalender bereits mit energieeffizienten LED-Leuchten ausgestattet ist.

Stadtverwaltung schwankt

Bürgermeister Michael Rieger zufolge hat man sich verwaltungsintern viele Gedanken zu dem Thema gemacht – bis auf wenige Ausnahmen, die in St. Georgen nicht relevant sind, gibt es zu dem Thema der Stadtverwaltung zufolge keine gesetzlichen Vorgaben oder Verbote. Deshalb habe man hin und her überlegt, sagte Rieger in der Sitzung, sich letztendlich aber dafür entschieden, dass man den St. Georgenern mit der Weihnachtsbeleuchtung etwas Besinnlichkeit bringen wolle. "Wir sind in St. Georgen, was Weihnachtsbeleuchtung angeht, eh nicht so groß ausgestattet wie andere Kommunen", brachte Rieger als zusätzliches Argument vor.

Weihnachtsmarkt soll stattfinden

Besinnliche Stimmung soll auch der Weihnachtsmarkt in die St. Georgener Innenstadt bringen. Die vergangenen zwei Jahre hatte er coronabedingt pausieren müssen, in diesem Jahr soll der Markt Dillmann zufolge wieder stattfinden – und zwar am Samstag, 3. Dezember, zwischen 11 und 20 Uhr. Ob dann auch wieder so viele Aussteller wie vor der Pandemie in der Bergstadt sein werden? Dazu könne man noch nichts sagen, erklärt Dillmann. Denn die Anmeldungsfrist laufe noch ein paar Wochen lang.