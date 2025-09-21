Markt in St. Georgen: Leckeres und Außergewöhnliches aus dem Naturpark

Regionale und nachhaltig produzierte Produkte bot der Naturparkmarkt in St. Georgen. Lokale Anbieter zeigten alte Handwerkskunst. Dazu gab es Informationen rund um Flora und Fauna.
Bürgermeister-Stellvertreterin Hedwig König begrüßte offiziell zum Naturparkmarkt und betonte, wie wichtig „Qualität von hier“ sei. „Das Gute von hier sichtbar machen“ ist eine der Aufgaben der Märkte, so Roland Schöttle, Geschäftsführer des Naturparks Südschwarzwald. Dabei gehe es um die Landschaftsoffenhaltung mit Messer und Gabel, aber auch um Partner wie Naturparkschulen und -kindergärten.