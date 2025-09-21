Markt in St. Georgen: Leckeres und Außergewöhnliches aus dem Naturpark

Regionale und nachhaltig produzierte Produkte bot der Naturparkmarkt in St. Georgen. Lokale Anbieter zeigten alte Handwerkskunst. Dazu gab es Informationen rund um Flora und Fauna.

Bürgermeister-Stellvertreterin Hedwig König begrüßte offiziell zum Naturparkmarkt und betonte, wie wichtig „Qualität von hier“ sei. „Das Gute von hier sichtbar machen“ ist eine der Aufgaben der Märkte, so Roland Schöttle, Geschäftsführer des Naturparks Südschwarzwald. Dabei gehe es um die Landschaftsoffenhaltung mit Messer und Gabel, aber auch um Partner wie Naturparkschulen und -kindergärten.

König und Schöttle übergaben eine Urkunde an Nadja Weißer, die am Brentenholzhof im Stockwald eine Ferienwohnung betreibt und als erster Hof im Schwarzwald-Baar-Kreis Naturpark-Partner wird. Die Familie engagiert sich seit Langem für Nachhaltigkeit, sprudelt zum Beispiel Quellwasser als Getränk für Gäste, heizt den Hof komplett mit Holz aus dem eigenen Wald oder bietet Imkern Platz für Bienenstöcke.

In der Naturpark-Kochschule kochten Kinder mit Tatjana Berendt und Marie Wassermann Ketchup, bei dem statt raffiniertem Zucker Früchte für die Süße sorgten. Mit dem Einlegen von Gurken und Rettich wolle man zeigen, dass alles in gewisser Weise haltbar gemacht werden könne, so Wassermann.

Aktiv zeigten sich auch Mitglieder der BUND-Gruppe St. Georgen/Königsfeld, allen voran Christoph Horrix, der speziell die St. Georgener Gruppe wiederbeleben möchte und dafür Mitstreiter sucht. Interessierte können sich unter mail@horrix.de oder 07724/9 16 48 48 an ihn wenden.

Holzhandwerk und Speisen

Malen mit Erdfarben konnten junge Gäste beim Waldkindergarten Wurzelkinder. Mancherorts fanden sich Stände, die altes Handwerk vorführten, zum Beispiel bei Urte Willmann aus Vöhrenbach mit dem Spinnen von Alpakawolle. Holzhandwerk wurde an mehreren Ständen angeboten.

Besucher durften sich aber vor allem über ein reichhaltiges Speisenangebot freuen. Das reichte von Holzofenbrot mit Dinkel oder Weizen, Wildkräuterwaffeln und Rohmilchkäse über Fleisch von heimischem Wild bis hin Honig- und Propolisprodukten, Weinen und Marmelade.

„Grüne Schwarzwaldlinsen“ vom Bauernhof

Jonas und Petra Rapp hatten mit „grünen Schwarzwaldlinsen“ ein eher ungewöhnliches Angebot. Die Idee dazu kam von einem Biobauernhof, und nach ersten Versuchen zeigte sich, dass Linsen gut in die Fruchtfolge des Hofs passen.