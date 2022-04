2 Die Farbenvielfalt der Regenschirme bildet einen schönen Kontrast zum grauen Himmel beim Schiltacher Kunsthandwerkermarkt. Foto: Ziechaus

Schiltach - Solches Wetter könnte auch "100 Prozent Heimat im Schwarzwald" sein, wie auf einem der Schilder am Stand versprochen wird. Überhaupt war Heimat ein wichtiges Thema bei den Kunsthandwerkern, ob auf Holz, auf den Mäppchen von Ortware oder ganz in Filz mit Hirschgeweih – in Schiltach ist die Heimat lebendig.

Vieles aus Holz

Wenn die "KinzigWelt" auf sanften Ruhekissen schläft, dann träumt sie vom Schwarzwald. Hat sie Hunger, dann muss es eine "Holzofendinnede" sein. Dabei ist auch klar, "Zuhause ist, wo mein Bier kalt steht" und das ist jedenfalls in Holz gemeißelt. In der Heimat Schwarzwald ist natürlich vieles aus Holz, ob Herzen, Blumen als das Lächeln der Erde, Herzstücke am Lieblingsplatz, Schmuckstücke auf Holzknöpfen von "KataKnob" oder Vogelhäuschen.

Bei soviel Holzarbeiten übersieht man beinahe edle Metallskulpturen, bei denen ausgewaschenes Schwemmholz den Künstler inspiriert hat. Selbst die Glaskunst glänzt da nur im Verborgenen. Aber klares Flüssiges im Glas ist auch gebranntes Kunsthandwerk aus dem Schwarzwald; sei es von der Kirsche, die gerade zum Blüten ansetzt und hoffentlich von der Kälte nicht zerstört wird, oder von der Mirabelle bis hin zum ganz speziellen Zibärtle, deren Früchte neben den Bergweiden aufwachsen.

Leckeres Flüssiges

Angesichts des flüssigen Angebots aus der Brennerei verwundert es, dass am Stand "Mundschutzpflicht" besteht, an der Apotheke gegenüber ausdrücklich keine. Die kleine Countryband im rotschwarzen Holzfällerkittel will kein Held sein und singt deutlich, "don’t wanna be a Hero". Herzige Ideen in Stoff oder "stofflicher Firlefanz" könnten auch Stirnbänder mit oder ohne Knoten sein, gerade wie es so gefällt.

Ein paar Schritte weiter locken süße Düfte unter das Zeltdach, denn die feinen Seifen könnten im Regenguss dahinschmelzen. Die Schafmilchseife aus Wellendingen könnte die Haut besänftigen, die gerade mit grüner Tonerde der Männerseife geschruppt wurde. Schwer zu tragen hätte, wer beim Steinmetz eine zündende Geschenkidee gefunden hat. Wenn es schon steinig sein muss, dann doch lieber ein Tigerauge oder eine Wundertüte mit Fossilien.

Der Schwarzwald und besonders der Kunsthandwerkermarkt bietet für jeden Geschmack ein Erlebnis, auch wenn man dabei nass wird.