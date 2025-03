„So kann es losgehen“, freute sich Hausleiter Shpend Makolli über den riesigen Andrang am Eröffnungstag. Nicht unerwähnt ließ er bei dieser Gelegenheit zudem die Tatsache, dass Kaufland für den Umbau in Jettingen eine zweistellige Millionensumme investiert und über 80 Arbeitsplätze geschaffen hat.

„Das ist ja der Wahnsinn, was da los ist“, staunte Jettingens Bürgermeister Hans Michael Burkhardt ebenfalls nicht schlecht. Denn bereits am Vormittag waren die meisten Parkplätze belegt, und im Supermarkt herrschte reges Treiben. Die große Resonanz zeigte dem Rathauschef, dass der Bedarf da ist, und Burkhardt betonte: „Jettingen und die Region haben sich nach Kaufland gesehnt.“

Lesen Sie auch

Kurt Maier erinnert sich an ersten Markt

Begleitet wurde Bürgermeister Burkhardt bei der Kaufland-Eröffnung von Kurt Maier, der von 1962 bis 1971 Bürgermeister der damals noch selbstständigen Gemeinde Oberjettingen war. Der 88-jährige Ex-Schultes kann sich noch gut an die Ansiedlung des damaligen Vorteilkaufs Ende der 1960er-Jahre in der Heilbergstraße erinnern. „Das war damals eine ganz spannende Geschichte“, so Maier mit Blick auf die Widerstände und vergeblichen Klagen aus den Nachbarstädten Nagold und Herrenberg.

Bei der Eröffnung unterstrich er: „Das ist jetzt gut geworden, und für mich ist es erfreulich, dass ich an der Entstehung beteiligt war.“

Auf einer Verkaufsfläche von 5000 Quadratmetern bietet der moderne Verbrauchermarkt ein umfangreichen Sortiment an Lebensmitteln und Produkten für den täglichen Bedarf. Besonderer Fokus liegt dabei auf den Frische-Abteilungen für Molkereiprodukte, Obst und Gemüse sowie auf ansprechenden Bedienungstheken für Fleisch, Wurst, Käse und Antipasti.

Lieferanten aus Region

Das Angebot umfasst circa 30 000 Artikel, darunter Markenartikel, Eigenmarken, Bio- und Fairtrade-Produkte sowie vegetarische und vegane Produkte. Auch laktose- und glutenfreie Artikel sind im Angebot. Kaufland legt großen Wert auf Regionalität und bietet über 1900 Produkte von Lieferanten aus der Region an.

Das Einkaufserlebnis wird durch folgende Fachgeschäfte und Dienstleistungen abgerundet: Vodafone-Shop, Nagelstudio, Zeitschriften- und Toto-/Lottoshop, Schlüsseldienst/Schneiderei mit Textil-Reinigung, Bäckerei Sehne, Textilfachmarkt Ernstings Family, traditionelles Food- und Feinkostkonzept, Tankstelle im Außenbereich, Außen-Imbiss für orientalische Spezialitäten. Auch ein Friseur erweitert den bunten Branchenmix am Einkaufsstandort.

Handscanner spart Zeit

Die Kaufland-Filiale in Jettingen hat von Montag bis Samstag von 7 bis 22 Uhr geöffnet. Es stehen über 340 Parkplätze kostenfrei zur Verfügung. An acht SB-Kassen können Kunden vor allem bei kleineren Einkäufen Zeit sparen, denn der Kunde scannt seine Artikel an den modernen Kassen selbst und bezahlt. Die SB-Kassen sind Grundlage für K-Scan, mit dem Kaufland das Einkaufen weiter vereinfacht. Ein mobiler Handscanner spart jede Menge Zeit, denn an der SB-Kasse müssen die Einkäufe lediglich bezahlt werden, ohne sie wieder ein- und auszuräumen.