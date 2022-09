Kunst, Tanz und Baumstriezel am Wochenende

Markt in Freudenstadt

1 Handwerk, Kulinarisches und Programm gibt es bei "Kunsthandwerk meets Streetfood" am Wochenende. Foto: Stadtmarketing

Der Marktplatz wird zum Treffpunkt für alle, die sich für kreative, originelle, kunsthandwerkliche Produkte aller Art begeistern.















Auf dem Markt "Kunsthandwerk meets Streetfood" am Samstag und Sonntag, 1. und 2. Oktober auf dem oberen Marktplatz in Freudenstadt präsentieren Kunsthandwerker aus allen Regionen Süddeutschlands Individuelles, Handgefertigtes, Einzigartiges zum Entdecken, Bestaunen und zum Erwerben. Vielfältige Streetfood-Inspirationen machen das Schlendern über den Kunsthandwerkermarkt zum vollkommenen Kunstgenuss, so eine Mitteilung der Freudenstadt Marketing.

Am Samstag beginnt der Markt um 10 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr, die Geschäfte öffnen von 13 bis 18 Uhr im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags. Das kreative Spektrum an den Marktständen reiche von selbst genähten Kleidungsstücken, Mineralienschmuck, Holzartikel, Keramikkunstwerke, Körbe, Gemälde bis zu dekorativen und funktionalen Gegenständen aus Ton, Treibholz, Altglas, Metall, Wolle, Leder und unterschiedlichsten Naturmaterialien.

Ungarische Langosch, schwäbische Kost und süßer Nachtisch

Kulinarisch sei für jeden etwas dabei: wie die ungarischen Spezialität Langosch, Burritos, schwäbische Spezialitäten, Burger und Pommes mit verschiedenen Toppings und vieles mehr. Zum Nachtisch oder für zwischendurch können sich Besucher noch einen Crêpe, eine Waffel in unterschiedlichen Varianten oder Baumstriezel gönnen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Ein Blick in den Produktionsprozess des Angebots

In der Reichsstraße wird die Spielekiste des Handels- und Gewerbevereins stehen. Am unteren Marktplatz bietet El Mundo Papel einen Einblick in den Herstellungsprozess der angebotenen Produkte und zeige live das Arbeiten mit Siebdruck.

Beim Kaufhaus Peters können sich die kleinen Gäste an der Candy Bar in der Kinderabteilung – solange der Vorrat reicht – mit süßen Leckereien eindecken oder ihr Geschick beim Koffer-Curling unter Beweis stellen und dabei einen von drei unterschiedlichen Koffern im Gesamtwert von über 300 Euro gewinnen.

Besonderer Apfelkuchen zum Marktwochenende

Das Café Pause, neben dem Markt am oberen Marktplatz bietet verschiedene Quiche-Variationen sowie Zwiebelkuchen mit neuem Wein zum Probieren. Für die "Süßen" gibt es "Clairs Apfelkuchen", der bereits seit der Jahrhundertwende nur einmal im Jahr nach der Apfelernte, in Freudenstadt gebacken wird.

Ein Besuch im Schwarzwaldcenter lohne sich ebenfalls, dort wird es eine Tanzshow mit der Tanzschule Hermann sowie einige weitere Überraschungen für Kinder geben. Ein Besonderes Highlight sei zudem das Kinderschminken der Volksbank auf dem oberen Marktplatz.