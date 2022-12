4 Achtung, heiß und fettig – die Vereinsgemeinschaft sorgt für Leckeres. Foto: Menath

Der Erdmannsweiler Nikolausmarkt ist eine feste Dorftradition, die nun nach zwei Jahren Corona-Pause wieder stattfinden konnte – und das mit vollem Erfolg.















Königsfeld-Erdmannsweiler - Rund um das Dorfgemeinschaftshaus des Orts wurde der Markt aufgebaut, Buden waren aufgestellt, Garagen wurden umfunktioniert, und auch passende Weihnachtsdekoration konnte überall entdeckt werden.

Gegen Mittag fand die offizielle Eröffnung durch Ortsvorsteher Armin Wursthorn statt, der die Besucher willkommen hieß und allen Helfern hinter und vor den Kulissen des Erdmannsweiler Nikolausmarkts ein Lob aussprach.

Viel organisiert

Es wurde tatsächlich viel organisiert und umgesetzt, angefangen bei der klassischen Bewirtung durch die Vereinsgemeinschaft – so ließen sich die Besucher heißen Glühwein und Punsch, Kaffee und Kuchen, herzhafte Köstlichkeiten sowie die traditionellen Pommes Chips schmecken. Auch der Kindergarten Windrad brachte sich ein und stellte den Nachtisch in Form von leckeren Waffeln und Gebäck.

Vielfältiges Angebot

Aber nicht nur das: Auch Verkaufsstände waren auf dem Markt vertreten. Alles handgemacht, reichte das Angebot von Dekorationen bis hin zu Kleidungsstücken. Der Kreativtreff aus Königsfeld verkaufte Dinge, die mit ukrainischen Flüchtlingen gemeinsam hergestellt worden waren. Ziel dieser Aktion ist es, Gemeinschaft und Ablenkung zu schaffen und Spenden zu sammeln, die direkt in die Ukraine gehen können. Es wurde außerdem für alle Altersklassen etwas geboten, die Tombola ließ auf einen guten Gewinn hoffen, und Freude kam auf, als der Nikolaus dem Markt einen Besuch abstattete – ein Höhepunkt für Groß und Klein.

Weihnachtssaison ist eingeläutet

Der Markt war gut besucht, zahlreiche Menschen kamen, um sich zu treffen, lecker zu essen und sich in Weihnachtsstimmung zu bringen. Von morgens bis spät abends herrschte allseits gute Stimmung, die von neuen und alten Begegnungen, weihnachtlichem Flair und Gemütlichkeit geprägt war.

Ein gelungenes Ereignis also, auf das sich viele bereits gefreut hatten – die Weihnachtssaison in Erdmannsweiler ist eingeläutet. Der Weihnachtsmarkt in Königsfeld wird dies am kommenden Samstag noch unterstreichen.