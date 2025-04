Herrliches Frühlingswetter lockt am Wochenende viele Besucher zum 20. Frühjahrs- und Ostermarkt auf die Sonneninsel. Sie erwartete ein buntes Angebot.

Beim Frühjahrs- und Ostermarkt war der Osterhase allgegenwärtig. Unzählige Besucher, auch viele Familien mit Kindern und Hund, ließen sich vom bunten Angebot locken.

Es war die 20. Auflage des Ostermarkts, der zum ersten Mal im Jahr 2006 auf Initiative des damaligen Kurgeschäftsführers Axel Singer stattfand.

Zwei Wochen vor Ostern war hier eine gute Gelegenheit, sich mit Osterdekorationen in allen Variationen einzudecken.

Sukkulente in einer Eierschale

Am Eingang zum Kurhaus grüßte eine drei Meter große Hasenfigur, an den meisten Ständen war er etwas kleiner zu haben – aus Ton modelliert, aus Holz gesägt, gehäkelt, als Topflappen oder mit Acrylfarben auf eine Baumscheibe gemalt, als Schokoladenfigur oder als Seifenstück. Weiter gab es Ostersträuße von üppig bunt bis zur winzigen in eine Eierschale gepflanzten Sukkulente. Dazu waren Holzschnitzereien, Porzellan und Schmuck im Angebot.

Am Schäferwagen von Heidis Alpakaparadies aus Bad Liebenzell konnte man Socken und Pullover aus Alpakawolle kaufen und sich über Alpakawanderungen und weitere Angebote informieren.

Üppig bunt

Etliche Wanderer nutzten die Wirtschaft auf dem Dorfplatz für eine Rast und ließen sich ein kühles Radler vom Straubenhardter Häselbräu oder auch ein Langos schmecken – mit einem „Sch“ hinten, wie der ungarische Koch betonte. Im Kurhausfoyer servierte der Förderverein der Grundschule Kaffee und Kuchen.

Zum ersten Mal auf dem Ostermarkt war Marie-Luisa Quolke aus Birkenfeld mit Tierfiguren, die sie aus einer porzellanähnlichen Modelliermasse herstellt, die ohne Brand aushärtet.

Ganze Osterhasenfamilien und viele andere Figuren schmückten die Auslage. „Die kleinen Katzen und Hunde kommen bei den Kindern besonders gut an“, sagte Quolke. Das Modellieren sei zuerst nur Hobby gewesen, im vergangenen Jahr habe sie auf dem Weihnachtsmarkt begonnen, die Figuren zu verkaufen. Vor drei Monaten habe sie mit der Osterkollektion angefangen. Aktuell sei jetzt schon die Weihnachtskollektion in Arbeit.

Tierfiguren aus Ton gab’s am Stand von Marie-Louisa Quolke. Foto: Bernd Helbig

Christiana Greb von der Kurverwaltung zeigte sich zufrieden mit dem Besucherandrang. Diesmal profitiere man auch vom schönen Frühlingswetter.

Stammgast beim Ostermarkt ist die Dobler Seifenmanufaktur Sunrise-Lake. Birgit und Ulli Schuler aus Nagold interessierten sich für das duftende Angebot, das Verkäuferin Honorine feilbot.

70 Sorten Liköre

Zum ersten Mal beim Ostermarkt war Michael Kemter aus Karlsbad-Ittersbach. „Ich stelle alle meine Liköre nach alten Rezepten her“, erzählte er. Im Angebot habe er 70 Sorten Liköre in den Geschmacksrichtungen von lieblich bis zum Magenbitter, mit 15 bis 35 Prozent Alkoholgehalt. Auch er habe die Likörherstellung als Hobby begonnen, mittlerweile betreibe er einen Onlineshop und besuche verschiedene Märkte.