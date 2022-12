»Markt in der Halle« in Schwenningen

5 Dirk Werner und Henriette Stanley sind Veranstalter des viertägigen Weihnachtsmarkts in der Halle. Foto: Meene

Der "Markt in der Halle" erfreut sich seit mehr als einem Jahr großer Beliebtheit – und auch die viertägige Weihnachtsvariante hat großen Zuspruch unter den Besuchern gefunden.















VS-Schwenningen - Im Angebot des Weihnachtsmarktes in der ehemaligen Stahlbauhalle in der Lichtensteinstraße gab es "allerlei selbst gemachtes und kulinarisches", erzählt Veranstalter Dirk Werner.

Die Standbetreiber, die hauptsächlich aus Villingen-Schwenningen und Umgebung stammen, wechselten täglich. Und auch die Attraktionen und Besonderheiten sowie das Motto, in der weihnachtlich geschmückten Halle, waren an jedem Tag andere.

Doppelstadt in Öl und Acryl

Am zweiten Tag des Weihnachtsmarkts waren die Künstlerinnen Elvira Unruh und Olga Schulz mit ihrer Ausstellung zu Gast. Unruh leitet, neben ihrer hauptberuflichen Tätigkeit in der Nachmittagsbetreuung an einer Schule, Malgruppen für Frauen und Kinder. Schulz arbeitet in der Flüchtlingshilfe. Als Ausgleich zur Arbeit haben beide die Kunst und Malerei für sich entdeckt.

Die ausgestellten Gemälde waren mit Öl- und Acrylfarben gemalt und zeigen Landschaften und Straßen aus den beiden doppelstädtischen Ortsteilen. Vor Ort gestaltete Schulz außerdem personalisierte Postkarten für die interessierten Besucher.

Selbstgemachtes und Honig

Auch Bianca Rosenauer aus Schwenningen war mit einem Stand vertreten. Zum Verkauf bot sie allerlei Selbstgemachtes, wie Taschen, Schals, Schlüsselanhänger und Filz-Sets an. Beim regulären "Markt in der Halle" ist Rosenauer schon ein altbekanntes Gesicht, sie sei schon oft mit ihrer "Zauberwerkstatt VS" vertreten gewesen.

Hubert und Irene Schneider von der Biomanufaktur Schneider aus Dauchingen waren ebenfalls mit einem Stand vor Ort. Während Hubert Schneider alles rund um Bienen und Honig aus der eigenen Imkerei verkaufte, bot Irene Schneider den Besuchern alles rund um das Thema "Räuchern" an.

Werner sei es wichtig gewesen, dass der Weihnachtsmarkt in der Halle ein bunt gemischtes Angebot bietet – er wollte nicht, wie auf dem Weihnachtsmarkt in Villingen oft kritisiert wurde, nur ein Markt mit "Fressbuden" auf die Beine stellen.

Virtuelle Welten erleben

Am Donnerstagabend gab es dann ein besonderes Highlight zum Abschluss der vier Markttage. Der Europapark war mit seinem Virtuell-Reality-Projekt "Yullbi" zu Gast, bei welchem die Besucher durch eine VR-Brille unterschiedliche Welten entdecken konnten. Der Stuttgarter Lichtkünstler Laurenz Theinert zaubert passend dazu mit seinen Projektionen eine bunte Welt in die ehemalige Stahlbauhalle.

Auch wenn der Weihnachtsmarkt etwas weniger Besucher anlockte, als der reguläre "Markt in der Halle", der an jedem letzten Donnerstag im Monat stattfindet, zieht Werner ein positives Resümee. Er vermutet inzwischen eine "gewisse Sättigung" an Weihnachtsmärkten. Er verspricht aber: "Im nächsten Jahr wird es hier auch wieder irgendwas buntes geben."