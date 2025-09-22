Markt in Baiersbronn: Große Auswahl beim „Wilden Herbst“

Der Handwerker- und Bauernmarkt „Wilder Herbst“ lockte wieder zahlreiche Besucher nach Baiersbronn. Die Veranstalter hatten zumindest teilweise Glück mit dem Wetter.
Zwei Tage stand der Rosenplatz in Baiersbronn wieder im Mittelpunkt des Geschehens und präsentierte sich lebendig und wandelbar, genau wie das Wetter. Mit dem traditionellen „Wilden Herbst“, dem Handwerker- und Bauernmarkt mit Bewirtung und Unterhaltungsangebot, wurden wieder viele Gäste angelockt. Die Einzelhandelsgeschäfte luden zum Bummel beim verkaufsoffenen Sonntag ein und die Modenschauen zeigten die Trends der kommenden Winter- und Herbstsaison.