Markt in Baiersbronn: Große Auswahl beim „Wilden Herbst“

Der Handwerker- und Bauernmarkt „Wilder Herbst“ lockte wieder zahlreiche Besucher nach Baiersbronn. Die Veranstalter hatten zumindest teilweise Glück mit dem Wetter.

Zwei Tage stand der Rosenplatz in Baiersbronn wieder im Mittelpunkt des Geschehens und präsentierte sich lebendig und wandelbar, genau wie das Wetter. Mit dem traditionellen „Wilden Herbst“, dem Handwerker- und Bauernmarkt mit Bewirtung und Unterhaltungsangebot, wurden wieder viele Gäste angelockt. Die Einzelhandelsgeschäfte luden zum Bummel beim verkaufsoffenen Sonntag ein und die Modenschauen zeigten die Trends der kommenden Winter- und Herbstsaison.

Während bestes Spätsommerwetter am Samstag viele Einheimische und Gäste auf den Markt lockte, zeigte sich der Herbst am Sonntag eher von seiner regnerischen und kühleren Seite. Die Marktstände waren schön dekoriert und boten regionale Produkte und Kunsthandwerkliches.

Selbstgenähte Kinderkleidung, kunstvolle Schilder, Keramikarbeiten und Naturkosmetik waren ebenso im Angebot wie selbst gestrickte Socken und Schals für die bevorstehende kältere Jahreszeit.

Marktbeschicker zufrieden

Zufrieden zeigten sich die Marktbeschicker mit dem Samstag, der trotz der heißen Temperaturen eine gute Frequenz brachte und ihnen einen guten Umsatz bescherte. Wie immer hatte der Handels- und Gewerbeverein viele Betriebe aktivieren können und am Sonntag öffneten die Einzelhändler ihr Läden von 11 Uhr bis 17 Uhr.

Das bewölkte und launische Wetter am Sonntag war nicht ganz optimal für die Veranstaltung, trotzdem nutzten viele den Tag für einen Marktbummel und schlenderten in den Regenpausen verstärkt durch die Einzelhandelsgeschäfte im Unterdorf. Auch im Geschäft von Kristina Sackmann „Joneli-Handmade“ herrschte Betrieb. Ihre kreativen, fast alle ausschließlich handgefertigten Mützen, Schals und Kleidungsstücke für alle Altersklassen waren gefragt.

Die Modenschauen zeigten die neuesten Trends. Foto: Braun

Martin Menke vom „Delikaat!“ hatte sich Pulled Pork mit hausgemachten Krautsalat als kulinarische Bereicherung überlegt und freute sich über einen guten Absatz. Nicht nur die Geschäfte entlang der Freudenstädter Straße wurden von den Gästen aufgesucht, auch die Outlets um Trigema waren geöffnet und ein Anlaufpunkt.

Die kulinarische Festmeile entlang der Forbachstraße war mit Tischen und Festbänken bestückt und lud mit Live-Musik ein. Holger Wessinger vom Handels- und Gewerbeverein Baiersbronn präsentierte am Sonntag auf dem Laufsteg die neusten Modetrends für die Herbst- und Winter-Saison.

Zum letzen Mal dabei

Hobbymodels zeigten sportive und lässige Freizeitmode, Wander- und Trekking-Outfits, Sportbekleidung, Anzüge und Farbtrends aus den neuen Kollektionen. „Erdige Töne stehen bei den Männern oben auf der Liste, aber auch coole Jeans“, sagte Wessinger, dessen Bekleidungsgeschäft „Mode Mutschler“ zum Jahresende schließt und der ein letztes Mal mit seiner Mode auf dem Laufsteg dabei war.

„Der Kunst- und Handwerkermarkt war ein voller Erfolg, die Anzahl der Stände konnte im Vergleich zum Vorjahr nochmals gesteigert werden und das Wetter am Samstag spielte uns in die Karten“, sagte Steffi Andres vom HGV.

Die kulinarische Meile war zur Mittagszeit gut gefüllt. Foto: Braun

Die kurzfristige Absage des Karussellbetreibers konnte mit einem XXL-Fußball-Dartspiel kompensiert werden, so dass auch für die kleineren Gäste etwas geboten wurde.