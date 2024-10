1 Herzhaftes aus dem schwarzen Wald, mit einem freundlichen Lächeln angeboten. Da macht der Einkauf Spaß. Foto: Hannes Kuhnert

Der Naturparkmarkt im Kulturpark Glashütte Buhlbach lockte mit frischen Naturprodukten und Handwerkskunst aus der Region.









Warme Herbstsonne tauchte am Sonntag den letzten Naturparkmarkt der Saison in ein sanftes Licht und ließ noch einmal alle Farben des Spätsommers leuchten. Und mit dem Kulturpark Glashütte in Buhlbach hatte der Markt einen geradezu klassischen Hintergrund.