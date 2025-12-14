Markt im Bad Liebenzell: Hier hat der Weihnachtsmann alle Hände voll zu tun

Durch den Bad Liebenzeller Kurpark weht Plätzchen- und Glühweinduft. Bis in die Abendstunden erklingen dank zahlreicher Gruppen Lieder zum Mitsingen.
Der vordere Teil des Kurparks von Bad Liebenzell, zwischen Kurhaus und Trinkhalle, hat sich am Samstag in ein großes Weihnachtsdorf verwandelt. Viele Besucher kamen in die Schwarzwaldgemeinde, um sich von Plätzchenduft und Glühwein verwöhnen zu lassen und sich von der laut Veranstalter „perfekten Einstimmung auf das bevorstehende Weihnachtsfest“ zu überzeugen.