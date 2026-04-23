Markt der Kulturen: Schramberg setzt auf Dialog und Vielfalt

Auf dem Rathausplatz erwartet Besucher ein Markt mit internationalen Spezialitäten, Gesprächen und Bühnenprogramm.
Die Stadt Schramberg lädt am Samstag, 9. Mai, von 11 bis 16 Uhr zum Markt der Kulturen auf den Rathausplatz ein. Die Veranstaltung knüpft an die Internationalen Wochen gegen Rassismus an und macht die kulturelle Vielfalt der Stadt sichtbar, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Organisiert werden der Markt der Kulturen und die weiteren Aktionen vom städtischen JUKS³, das mit seiner Arbeit Begegnung fördert und den Austausch in Schramberg stärkt. Besucher erwartet ein vielfältiges Angebot aus internationalen Spezialitäten, Gesprächen und einem Bühnenprogramm.