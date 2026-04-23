Markt der Kulturen: Schramberg setzt auf Dialog und Vielfalt

Auf dem Rathausplatz erwartet Besucher ein Markt mit internationalen Spezialitäten, Gesprächen und Bühnenprogramm.

Die Stadt Schramberg lädt am Samstag, 9. Mai, von 11 bis 16 Uhr zum Markt der Kulturen auf den Rathausplatz ein. Die Veranstaltung knüpft an die Internationalen Wochen gegen Rassismus an und macht die kulturelle Vielfalt der Stadt sichtbar, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Organisiert werden der Markt der Kulturen und die weiteren Aktionen vom städtischen JUKS³, das mit seiner Arbeit Begegnung fördert und den Austausch in Schramberg stärkt. Besucher erwartet ein vielfältiges Angebot aus internationalen Spezialitäten, Gesprächen und einem Bühnenprogramm.

„Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, zum Markt der Kulturen zu kommen. Die kulinarische Vielfalt ist groß und es ist viel Raum für Begegnung“, sagt OBin Dorothee Eisenlohr.

„Schubladendenken“

Die Internationalen Wochen gegen Rassismus in Schramberg gingen mit gelungenen Aktionen zu Ende. Viele Bürger nutzten die Gelegenheit, sich mit den Themen Diskriminierung, Vorurteile und gesellschaftlichen Zusammenhalt auseinanderzusetzen.

An der Erhard-Junghans-Schule setzten sich Schüler in Workshops zum Thema „Schubladendenken“ mit Vorurteilen und Stereotypen auseinander. Auf große Resonanz stieß der Vortrag zum Umgang mit rechten Parolen. Cord Dette vom Albbündnis für Menschenrechte sprach darüber, warum Widerspruch wichtig ist und wie eine demokratische Gesprächskultur gelingen kann.

Fastenbrechen stieß auf großen Zuspruch

Ein weiterer Programmpunkt war die Filmvorführung „Alter weißer Mann“ in Kooperation mit dem Subiaco Kino.

Besonders großen Zuspruch erhielt das gemeinsame Fastenbrechen im Kindergarten Don Bosco im neuen Familienzentrum der Stadt. In offener und herzlicher Atmosphäre kamen Menschen unterschiedlicher Kulturen und Religionen zusammen, aßen gemeinsam und kamen miteinander ins Gespräch, teilt die Stadt mit.