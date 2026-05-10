Markt der Kulturen in Schramberg: Kulinarische Reise durch die Talstadt

Zwischen Grillduft, Bühnenprogramm und Spezialitäten aus aller Welt wird der Rathausplatz zum Treffpunkt für Hunderte Besucher aus der ganzen Region.

Schon kurz nach 11 Uhr wurde es eng auf dem Rathausplatz. Zwischen den Essensständen, Biergarnituren und Wimpelketten schoben sich Besucher aus Schramberg und der Umgebung hindurch, überall wurde geredet, gelacht und gegessen. Über dem Platz lag immer wieder Rauch von den zahlreichen Grills, aus den Boxen lief Musik und auf der Bühne zeigten unterschiedliche Gruppen fesselnde Auftritte. Dazu passte auch das Wetter: strahlende Sonne, sommerlich warm – nur ab und zu fielen ein paar Regentropfen.

„Das finde ich richtig schön“ Der Markt der Kulturen, den das JUKS³ organisiert hatte, lockte den ganzen Mittag über viele Menschen an. Besonders zwischen 12 und 13 Uhr war rund um das Rathaus kaum noch ein freier Platz zu finden. Manche Besucher drehten gemütlich ihre Runde über den Markt, andere blieben stundenlang sitzen, trafen Bekannte und unterhielten sich. „Ich finde es richtig toll, dass das gemacht wird“, sagte eine Besucherin. Eine andere Schrambergerin meinte: „Hier trifft man so viele Menschen, das finde ich richtig schön!“

An den Ständen gab es Spezialitäten aus aller Welt – von ukrainischen und rumänischen Gerichten über arabische Köstlichkeiten bis zu Pad Thai aus Thailand. Auch Essen aus Bangladesch, der Elfenbeinküste, Russland, Italien oder der Türkei wurde angeboten. Besonders gefragt waren die Empanadas aus Lateinamerika. Die vegetarischen Teigtaschen waren schon mittags komplett ausverkauft. „Hier könnte man sich stundenlang durch die ganzen Essensangebote arbeiten“, sagte ein Besucher lachend.

Während vorne an den Ständen gekocht und gegrillt wurde, tobten sich viele Kinder rund um den Stadtstrand aus. Dort hatte das JUKS³ wieder sein Spielemobil aufgebaut. Kleine Kartwagen flitzten über den Platz, daneben wurde Cornhole gespielt. Auch am Glücksrad des Weltladenvereins blieb immer wieder eine Traube von Menschen stehen.

Das JUKS kümmerte sich außerdem um die Getränke sowie wie gewohnt um das Abräumen und Spülen. Gegessen wurde nicht von Plastik- oder Papptellern, sondern auf richtigem Geschirr.

Immer wieder zog es die Besucher auch vor die große Bühne. Vor allem bei den Auftritten der Kinder wurde es dort richtig voll. Mit dabei waren unter anderem die Berneckschule, die Wittumschule, die Peter-Meyer-Schule sowie die Kindergärten Don Bosco und Seilerwegle. Dazu kamen Auftritte der Tanzstudios Arabesque und Dierstein. Auch der orientalische Tanz von Ayana sorgte für viel Applaus.

Einen der lautesten Momente lieferte die Gruppe Dragon & Tiger. Die Kampfkunstschüler zeigten Übungen aus ihrem Training und zerschlugen auf der Bühne Bretter – begleitet von begeisterten Rufen aus dem Publikum.

Erst gegen 16 Uhr wurde es langsam ruhiger. Viele Besucher blieben bis zum Schluss sitzen.