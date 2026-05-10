Markt der Kulturen in Schramberg: Kulinarische Reise durch die Talstadt

Zwischen Grillduft, Bühnenprogramm und Spezialitäten aus aller Welt wird der Rathausplatz zum Treffpunkt für Hunderte Besucher aus der ganzen Region.
Schon kurz nach 11 Uhr wurde es eng auf dem Rathausplatz. Zwischen den Essensständen, Biergarnituren und Wimpelketten schoben sich Besucher aus Schramberg und der Umgebung hindurch, überall wurde geredet, gelacht und gegessen. Über dem Platz lag immer wieder Rauch von den zahlreichen Grills, aus den Boxen lief Musik und auf der Bühne zeigten unterschiedliche Gruppen fesselnde Auftritte. Dazu passte auch das Wetter: strahlende Sonne, sommerlich warm – nur ab und zu fielen ein paar Regentropfen.