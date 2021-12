4 Im Bereich Schmelze in Vorderlehengericht ist die Markierung ebenfalls auf die Straße gemalt. Foto: Sum

Blaue Striche umgeben ein neongrünes Quadrat – Zeichen wie diese finden sich derzeit in Schiltach und auch an anderen Stellen in der Umgebung. Aber was steckt dahinter?















Schiltach - Beim Kirchbergtunnel wurden die seltsamen Zeichen, die auf die Straße aufgemalt sind, schon gesichtet. Ebenso in Vorder- und Hinterlehengericht, aber auch in Wolfach und Hausach. Sie befinden sich auf Gehwegen, Seitenstraßen und teilweise auch neben der Bundesstraße. Handelt es sich um einen neuen Trend in der Graffiti-Szene? Ein Geheimzeichen einer Untergrundorganisation? Nein, nichts von beiden trifft zu. Auch Gerüchte, die Zeichen könnten etwas mit den Bahnplänen zwischen Schramberg und Schiltach zu tun haben oder im Zusammenhang mit Erdgasleitungen stehen, stimmen nicht. Was es mit dem Symbol auf sich hat, weiß das Regierungspräsidium (RP) Freiburg.