Markgräfler Winzer Efringen-Kirchen: Erste sichtbare Synergien nach der Fusion

Die Markgräfler Winzer in Efringen-Kirchen, die mit der Ersten Markgräfler Winzergenossenschaft Schliengen-Müllheim fusioniert haben, sind gerüstet für den Jahrgang 2025.
Bereits fünf Monate nach der Fusion mit der Ersten Markgräfler Winzergenossenschaft Schliengen-Müllheim und pünktlich zum Start der Weinlese Anfang September präsentiert Hagen Rüdlin, geschäftsführender Vorstand der Markgräfler Winzer, mit der neuen, leistungsstarken Traubenannahme am Standort Efringen erste sichtbare Synergien, heißt es in einer Mitteilung der Genossenschaft.