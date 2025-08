Markgräfler Weinprinzessin: Die neue Weinhoheit heißt Rosa Kost

1 Rosa Kost ist die neue Markgräfler Weinprinzessin. Foto: zVg Die neue Markgräfler Weinprinzessin wird beim Weinfest in Staufen gekürt. Sie heißt Rosa Kost.







Link kopiert



Neue Markgräfler Weinprinzessin ist Rosa Kost aus Freiburg-St. Georgen. Sie ist 21 Jahre alt, hat nach dem Abitur auf einem agrarwissenschaftlichen Gymnasium in Freiburg im Staatsweingut Meersburg am Bodensee Winzerin gelernt und diese Woche erfolgreich ihre Abschlussprüfung absolviert. Am Freitagabend wurde sie bei der Eröffnung des regionalen Markgräfler Weinfests auf dem Alfred-Schladerer-Platz in Staufen zur neuen Markgräfler Weinprinzessin gekürt. „Das war eine aufregende Woche. Erst hatte ich am Dienstag meine Abschlussprüfung und dann habe ich mich am Donnerstag der Wahl zur neuen Weinprinzessin gestellt“, sagte die neue Weinhoheit im Gespräch mit unserer Zeitung. Sie freut sich sehr, durch dieses Amt auch künftig mit der Weinwelt verbunden zu sein. Denn Kost wird im Oktober an der Universität Hohenheim ein Studium in Agrarbiologie beginnen. Die 21-Jährige freut sich nun „riesig“, mit Charme die Markgräfler Weine bei den unterschiedlichsten Anlässen und Veranstaltungen repräsentieren zu können. „Winzerin und Weinprinzessin ist eine tolle Kombination“, sagt die Weinhoheit und unterstreicht ihre Begeisterung für die edlen Gewächse: „Wenn man einmal Teil der Weinwelt war, kommt man nicht mehr davon los.“ Der Beruf Winzerin sei sehr erfüllend. Und es sei ein besonderes Gefühl, am Ende harter Arbeit den Jahrgang in der Flasche zu haben.