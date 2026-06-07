Markgräfler Trachtenverein Kandern: Traditionspflege mit Lebensfreude

Der Markgräfler Trachtenverein Kandern hatte sich zum Festwochenende anlässlich seines 40. Vereinsgeburtstages mächtig ins Zeug gelegt.
Integriert wurde neben dem Heimatabend am Samstagabend der Kreistrachtentag am Sonntag mit Gottesdienst und Apéro im Bibelis-Saal. Ein umfangreiches Programm wartete beim Heimatabend auf die meist in Tracht gekleideten Gäste im Bibelissaal, der bis zum letzten Platz besetzt war. Der seit 1986 bestehende, rührige und bodenständige Verein ist Mitglied im Bund Heimat und Volksleben. Sein Anliegen ist die Erhaltung, Pflege und Förderung des Volkslebens, das sich unter anderem in der Markgräfler Tracht spiegelt.