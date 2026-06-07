Markgräfler Trachtenverein Kandern: Traditionspflege mit Lebensfreude

Der Markgräfler Trachtenverein Kandern hatte sich zum Festwochenende anlässlich seines 40. Vereinsgeburtstages mächtig ins Zeug gelegt.

Integriert wurde neben dem Heimatabend am Samstagabend der Kreistrachtentag am Sonntag mit Gottesdienst und Apéro im Bibelis-Saal. Ein umfangreiches Programm wartete beim Heimatabend auf die meist in Tracht gekleideten Gäste im Bibelissaal, der bis zum letzten Platz besetzt war. Der seit 1986 bestehende, rührige und bodenständige Verein ist Mitglied im Bund Heimat und Volksleben. Sein Anliegen ist die Erhaltung, Pflege und Förderung des Volkslebens, das sich unter anderem in der Markgräfler Tracht spiegelt.

Der Vorstand um Michael Schmidt hatte zum Heimatabend ein umfangreiches Programm mit Tanz, Musik und alemannischen Gedichten und Geschichten vorbereitet. Der stimmungsvolle Auftakt erfolgte mit mehreren Vorträgen durch den Riedlinger Chor mit 15 Sängern unter Leitung seiner Dirigentin Birte Niemann. Neben gefühlvollen Liedern erfolgte auch ein humorvolles Lob auf das „Öpfelschorle“ nach einem Text von Mundartdichterin Christa Heimann. Die Begrüßung erfolgte durch Michael Schmidt, der auch durch den Abend moderierte.

Weiter ging es im Programm durch den talentierten Kanderner „Trachtesome“ mit dem zwölfjährigen Niels Bückert und Romy Mayer, und der zehnjährigen Cora Bückert und Max Mayer. Der Trachtennachwuchs präsentierte ein Theaterstück „Wo mir d’Heimet finde“, geschrieben durch die aus Sitzenkirch stammenden Schwestern Barbara Mayer-Adolf, Birgit Bückert und Bianca Adolf. Tiefsinnig philosophierten die Knirpse über den Heimatbegriff , und stellten fest: „Heimat isch nit irgendwo, Heimet isch do“. Jubelnder Applaus belohnte die Nachwuchsschauspieler mit großem Zukunftspotential.

Christa Heimann, Hebelpreisträgerin von 2024, trug mehrere eigene Gedichte vor und stellte fest, daß Menschen in Tracht oftmals treu, ehrlich, gesellig, freundlich und „wehrschaft“ sind.

Einer der Höhepunkte des rund dreistündigen Heimatabends war die Präsentation der Elsässer Volkstanzgruppe aus Rixheim, die „Groupe Folklorique La Sundgauvia“ in ihren malerischen Trachten.

Elsässer Volkstanzgruppe begeisterte

Ein Ensemble zweier Akkordeonisten und eines Perkussionisten begleitete die sechs Tanzpaare musikalisch. Befürchtungen, daß sich die Bühne des Bibelissaals als zu klein erweisen wird, hatten sich nicht bestätigt. Mehrere Polkas und Walzer begeisterten die Gäste, welche die starke Choreographie mit jubelndem Applaus belohnten.

Vorgetragen wurden Gedichte von Gerhard Jung und von Johann Peter Hebel.

Einen Vortrag zur Geschichte des Vereins leistete „Gründervater“ Fred Wehrle, der 38 Jahre Vorsitzender des Vereins war.

Rückblick auf 40 Jahre Trachtenverein in Kandern

Mit 40 Dia-Fotos wurde Rückblick gehalten und Bilanz gezogen. Der Verein wurde am 20. Dezember 1986 im Gasthaus Ochsen in Kandern aus der Taufe gehoben. Das Ehepaar Fred und Saskia Wehrle verwandelte damals sein Wohnzimmer in eine Nähstube, um Trachten anzufertigen. Bereits im ersten Vereinsjahr wurden 20 Auftritte absolviert, innerhalb der vergangenen 40 Jahre summierten sich erstaunliche 1600 Auftritte. Im ehemaligen „Luthersaal“ wurde 28 Mal zum Kaffee-Kränzchen eingeladen, insgesamt wurde an 130 Trachtenumzügen teilgenommen. Zum „Uffert“ (Christi Himmelfahrt) wurde 27 Mal der Marktbrunnen in Kandern geschmückt, während 23 Jahren trat die Tanzgruppe des Vereins auf. Insgesamt 21 Mal erfolgte der „Liechtgang“ im Bibelissaal, 15 Mal wurden Trachtenausstellungen gestaltet, die älteste Tracht stammte aus 1760 und ist nun eine Dauerleihgabe an das Museum in Müllheim. 2016 erfolgte eine Würdigung durch das Landratsamt Lörrach.

Die Egringer Trachten- und Volkstanzgruppe unterhielt mit fünf Tanzpaaren. Ein Tanz erfolgte zum Stück der „Knaschtbrüeder“ Jeannot und Christian Weißenberger auf ihr Lied „Dreiländereck“. Michael Schmidt dankte dem Gründerpaar Fred und Saskia Wehrle und Thomas Hofer, ohne die der Verein nicht existieren würde. In Abwesenheit wurde ebenfalls Harry Ewald gedankt.

Die Egringer Trachten- und Volkstanzgruppe trat beim Heimatabend in Kandern auf. Foto: Gudrun Gehr

Einen furiosen Abschied präsentierte Showtalent Günter Sütterlin. Bei seiner Show „Der Löw kommt“ wurde Vorstand Michael Schmidt zum (ungeprobten) Tanz gebeten. Weiter ging es mit einem Solotanz im pompösen Show-Kostüm, zum Schluss erhielten die Damen noch rote Rosen, passend zum Karaoke-Lied von Sütterlin.

Furiose Show zum Veranstaltungsende mit Günter Sütterlin und Michael Schmidt Foto: Gudrun Gehr

Grußworte kamen von Alfred Knauber, Kreisobmann beim Bund Heimat und Volksleben im Landkreis Lörrach, und vom Vorsitzenden des Bundes Heimat und Volksleben. Alle Gäste genossen einen unvergesslichen Abend.