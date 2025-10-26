Markgräfler Lachbühne: Der „Champus-Express“ hält in Neuenburg und Blansingen

Die Markgräfler Lachbühne aus Neuenburg zeigt die Komödie „Stress im Champus-Express“. Beate Berger führt erstmals Regie.

Knapp zwei Jahrzehnte lang hat Peter Steinbeck als Regisseur das Ensemble der Markgräfler Lachbühne geprägt. Das wären für jeden neuen Regisseur große Fußstapfen gewesen, sagt Beate Berger. Außerdem brauche es jemanden, der die Aufgabe ehrenamtlich übernehme und zur Gruppe passe. Daher habe man sich auch nicht auf die Suche nach einem Nachfolger gemacht, sondern die Regieaufgaben untereinander verteilt, ergänzt Berger, die nun quasi als „Spielertrainer“ fungiert und mit 51 Jahren schon auf mehr als 40 Jahre Bühnenerfahrung blickt. Bereits als Neunjährige hat sie bei den ersten Märchenaufführungen der Neuenburger Kolpingsfamilie mitgespielt.

Als Spielertrainerin steht sie auch selbst auf der Bühne und übernimmt im „Champus-Express“ die Leitung des Bord-Bistros. „Es ist sehr anstrengend, wenn man Regie führt und selbst auf der Bühne steht“, sagt sie am Rande der Probe.

Eine Komödie in drei Akten

Sie hat auch das neue Stück „Stress im Champus-Express“ ausgesucht – eine Komödie in drei Akten von Bernd Spehling. Premiere ist am Freitag, 14. November, ab 20 Uhr im Neuenburger Stadthaus. Weitere Aufführungen sind am Samstag und Sonntag, 15. und 16. November, 20 Uhr, im Stadthaus. Außerdem ist die Markgräfler Lachbühne am Freitag und Samstag, 21. und 22. November, ab 20 Uhr, bei den Blansinger Landfrauen in der Wolferhalle zu Gast.

Wie immer spielt die Schauspielgruppe für einen guten Zweck.

Der Erlös der Aufführungen im vergangenen Jahr in Höhe von rund 9000 Euro ging an verschiedene soziale Einrichtungen. Bedacht wurden unter anderem das Haus Engels in Hertingen, der Verein Intensivkinder Heldenhaft in Bad Bellingen sowie das Frauenhaus in Lörrach.

Tücken des Bahnalltags spielen auch eine Rolle

Zum Inhalt: Rudolf und Kati sind pleite. Aber sie haben eine Lösung für ihre Geldnot: Sie wollen das Bordbistro des Champus-Express überfallen. Was als scheinbar einfacher Plan beginnt, entwickelt sich immer mehr zu einem Fiasko. Das Ganze wird garniert mit den üblichen Tücken des Bahnalltags von „Störung im Betriebsablauf“ bis „Der Halt fällt heute aus“. Der Champus-Express ist eine privatisierte Zuglinie mit gut situierten Fahrgästen, die auf der Fahrt nach Paris mit exklusiven Champagner-Angebot verwöhnt werden.

„Stress im Champus-Express“

Termine:

Freitag/Samstag/Sonntag, 14./15./16. November, ab 20 Uhr im Stadthaus Neuenburg, Einlass ab 19 Uhr; Freitag/Samstag, 21./22. November, ab 20 Uhr in der Wolferhalle Blansingen, Einlass ab 19 Uhr

Vorverkauf:

für die Aufführungen in Neuenburg ab Montag, 27. Oktober, im Modehaus Buck in Neuenburg; für die Aufführungen in Blansingen am Montag, 3. November, von 19 bis 20.30 Uhr in der Wolferhalle Blansingen