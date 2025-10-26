Markgräfler Lachbühne: Der „Champus-Express“ hält in Neuenburg und Blansingen

Die Markgräfler Lachbühne aus Neuenburg zeigt die Komödie „Stress im Champus-Express“. Beate Berger führt erstmals Regie.
Knapp zwei Jahrzehnte lang hat Peter Steinbeck als Regisseur das Ensemble der Markgräfler Lachbühne geprägt. Das wären für jeden neuen Regisseur große Fußstapfen gewesen, sagt Beate Berger. Außerdem brauche es jemanden, der die Aufgabe ehrenamtlich übernehme und zur Gruppe passe. Daher habe man sich auch nicht auf die Suche nach einem Nachfolger gemacht, sondern die Regieaufgaben untereinander verteilt, ergänzt Berger, die nun quasi als „Spielertrainer“ fungiert und mit 51 Jahren schon auf mehr als 40 Jahre Bühnenerfahrung blickt. Bereits als Neunjährige hat sie bei den ersten Märchenaufführungen der Neuenburger Kolpingsfamilie mitgespielt.