Markgräfler Kunstpreis: „Eine echte Müllheimerin“ wird gewürdigt

Gabriela Morschett ist die Preisträgerin des Markgräfler Kunstpreises. Mit der Verleihung in Müllheim wurde zudem eine Sonderausstellung mit ihren Werken eröffnet.
Kunst bedeute Lebensqualität und solle jeder Gesellschaftsschicht zugänglich sein, stellte Stephan Grether, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Markgräflerland, in seiner Begrüßung zu den Beweggründen der Stiftung der Sparkasse Markgräflerland zur Förderung von Kunst und Kultur fest. Der mit 5000 Euro dotierte Kunstpreis wird von dieser alle ein bis zwei Jahre vergeben. Seit der Gründung der Stiftung 1987 flossen somit Preisgelder von insgesamt 220 900 Euro in die regionale Kunstszene.