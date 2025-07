Am Markgräfler Gymnasium in Müllheim haben die erfolgreichen Abiturienten ihre Zeugnisse erhalten.

Die jungen Erwachsene nahmen in einer feierlichen Zeremonie am Markgräfler Gymnasium ihre Zeugnisse entgegen und krönten damit den erfolgreichen Abschluss ihrer Schulzeit, heißt es in einer Mitteilung der Schule.

Die Traumnote 1,0 wurde mehrfach erreicht. Viele weitere Schüler zeigten herausragende Leistungen in einzelnen Fächern und wurden dafür mit einer Vielzahl an Preisen ausgezeichnet. Ebenso gab es Preise für Mitarbeit in der Schülermitverwaltung sowie in verschiedenen AGs, wo sich Schüler um die Schulgemeinschaft verdient gemacht hatten – ein deutliches Zeichen für das Engagement und den hohen Leistungswillen dieses Jahrgangs, heißt es.

Schule als Lebens- und Erfahrungsraum

In ihren Reden wagten Schulleiter Stefan Windisch, Kristoffer Verbeken als Vertreter der Eltern und die beiden Schülervertreter Lina Hug und Lucas Verbeken jeweils auch einen Blick in die Zukunft und hoben hervor, wie wichtig die Schule auch als Lebens- und Erfahrungsraum für die persönliche Entwicklung spielt.

Am nächsten Abend wurde beim festlichen Abiball im Bürgerhaus Müllheim bis in die Nacht gefeiert. Die Schüler hatten alles bestens organisiert, die stimmungsvolle Veranstaltung bot ein abwechslungsreiches Programm von sportlichen sowie musikalischen Einlagen über den Abifilm und ein kurzes Theaterstück auf Französisch bis hin zu Dankesreden, an die Lehrer – unter anderem auch in allen drei modernen Fremdsprachen, die am MGM angeboten werden.

Mit Stolz blickt das Markgräfler Gymnasium auf einen Jahrgang zurück, der nicht nur akademisch überzeugte, sondern auch menschlich zusammengewachsen ist, heißt es.