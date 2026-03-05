Markgräfler Gutedelgesellschaft: Der Gutedelpreis wird in Neuenburg feierlich an Joachim Gauck verliehen

Alt-Bundespräsident Joachim Gauck kam persönlich nach Neuenburg, um die Ehrung der für „öffentlich wirksamen kreativen Eigensinn“ entgegenzunehmen.
Das Publikum im voll besetzten Saal des Stadthauses kam am Mittwochabend in den Genuss, einem Interview zu folgen, in dem Joachim Gauck seine Einschätzungen und Erfahrungen aus der obersten Etage der Bundespolitik, aber auch aus einem langen, ereignisreichen Leben darlegte. Im Publikum saß mit Andreas Voßkuhle, dem langjährigen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, auch der Gutedelpreisträger des Jahres 2024.