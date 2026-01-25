Soziale Netzwerke können mit den entsprechenden Inhalten starke Reichweiten erzielen - interessant vor allem für Unternehmen ohne großes Marketing-Budget. Ein Beispiel aus Heidelberg.
Berlin/Heidelberg - Soziale Netzwerke bieten laut dem Verband der Unternehmerinnen in Deutschland besonders für mittelständische Unternehmen Chancen beim Marketing. "Gerade mittelständische Unternehmen können über Social Media ihre größte Stärke ausspielen: Persönlichkeit", sagte eine Sprecherin des Verbandes. "Sie müssen nicht mit Marketingbudgets großer Konzerne konkurrieren, sondern mit Haltung, Werten und echter Nähe."