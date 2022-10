1 Spezi von Paulaner und von Riegele – hier einträchtig beieinander. Foto: dpa/Peter Kneffel

Spezi – das ist Bayern. Auch deshalb, weil der Name des Cola-Limonaden-Mischgetränks, das sich als eine Abkürzung von „spezial“ deuten lässt, wohl nicht zufällig zusätzlich auch einen Anklang an den Dialektbegriff „Spezi“ oder „Spezl“ hat. Das lässt sich auf hochdeutsch gar nicht wirklich übersetzen: Das ist ein sehr spezieller Freund, ein wirklich alter Bekannter, mit dem man durch dick und dünn geht.

Durch dick und dünn gehen die zwei Brauereien aus Bayern, die sich jetzt um diesen Markenbegriff streiten, so schnell nicht mehr. Das Traditionsbrauhaus Riegele aus Augsburg und Paulaner in München haben sich beim Spezi in einen Markenstreit verstrickt.

Erfunden wurde das Getränk unbestritten in bayerisch Schwaben, nämlich von Riegele. Hier produzierte man bereits Mitte der 1950er-Jahre das Mischgetränk und ließ den Namen schützen.

Die Grundidee wurde im Laufe der Jahre von einigen Herstellern kopiert, allerdings wird hier das Getränk unter einem anderen Namen verkauft. Auch der große Coca-Cola-Konzern hat beispielsweise seit 1973 eine Variante im Angebot.

Lizenz oder nicht?

1974 schloss Riegele laut Interpretation des Unternehmens eine Art Lizenzvertrag mit der Münchner Brauerei Paulaner, deren Spezi man inzwischen viel häufiger in den Regalen findet, als das Produkt von Riegele. Paulaner deutet das Abkommen anders: Man habe damals lediglich vereinbart, beide Getränke von einander abzugrenzen und nebeneinander bestehen zu lassen.

Nach diversen Übernahmen von Paulaner seit den 70er-Jahren ist die genaue Rechtsnachfolge zudem nicht klar. Riegele will Paulaner das Spezi wohl nicht verbieten – aber spekuliert auf einen neuen Vertrag und entsprechende Lizenzeinnahmen.

Riese gegen Zwerg

Paulaner, das mit rund 600 Millionen Euro Umsatz im Jahr 2021 im Vergleich zu den nur 18 Millionen Euro von Riegele, deutlich umsatzstärkere Unternehmen, will sich hingegen nicht den lukrativen Namen entziehen lassen oder dafür Lizenzgebühren zahlen.

Es sind die Münchner, die nach dem Scheitern eines Vergleichs, am Ende vor Gericht gezogen sind.