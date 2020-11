Markenkonzept Stadt Alpirsbach wird eine Marke

Dabei gehe es um die Aufwertung und Kommunikation dieser Attribute, sowohl nach innen als auch nach außen. Sowohl Bürger als auch Touristen sollen von der verbesserten Lebens- und Aufenthaltsqualität in Alpirsbach profitieren, wie Hügle erklärt.

Seit Anfang 2019 bis heute nahm das Projekt stark an Fahrt auf. Die Beteiligten hatten alle Hände voll zu tun mit der Auswahl von Agenturen, der Erstellung von Konzepten, entsprechenden Präsentationen im Gemeinderat und der Bildung eines Markenteams. Das Markenteam, das für Vorschläge und Entscheidungen rund um das Projekt zuständig ist, besteht aus fünf Gemeinderäten.

"Die Bürger sollen ihre Meinung kundtun"

"Der Bürgerdialog ist uns wichtig", sagt Hügle. Deshalb sollen die Bürger über die Internetseite mithilfe von Projektsteckplänen informiert werden. Die neue Webseite, die Teil der Markenbildung ist und gerade entwickelt wird, diene künftig als Kommunikationsgrundlage in den Corona-Zeiten, da nun viele Veranstaltungen vorerst nicht stattfinden können. Fragen, Antworten und Anregungen der Bürger sind dort möglich. Als analoge Anlaufstelle stehe weiterhin das Bürgerbüro zur Verfügung.

"Die Bürger sollen ihre Meinung kundtun", wünscht sich Bürgermeister Michael Pfaff. "Generationenprojekte wie dieses müssen gut durchdacht sein. Wenn die Einwohner ihre Wünsche einbringen, ist es für uns einfacher, zukunftsfähige Projekte in ihrem Sinne zu entwickeln."

Insgesamt 46 Projekte im Rahmen des Markenentwicklungskonzepts sind in verschiedenen Handlungsfeldern - wie attraktiver Lebensraum, Verkehr, Genuss, Kultur oder Natur – angedacht, einige schon begonnen oder gar umgesetzt. "Die Erneuerung des Klosterplatzes gehört zum Beispiel dazu", verrät Bürgermeister Pfaff. "Und der ist so gut wie fertig", freut er sich. "Bald kann er als Marktplatz genutzt werden." Fast alles, was gerade in Alpirsbach passiere, gehe auf das Markenentwicklungskonzept zurück. Und das Ende der Fahnenstange sei noch längst nicht erreicht. Die Realisierung eines neuen Premiumwanderwegs, die Umgestaltung des Kurgartens und die Belebung der Stadt stehen auf dem Programm. "In der Innenstadt soll es eine Bürgerkehrwoche im Sinne der Verschönerung der Stadt geben. Es werden zum Beispiel Gießpaten für Blumenbepflanzungen gesucht und die Bereitschaft ist auch da", reißt Hügle ein weiteres Thema an.

"Alpirsbach hat mehr als das Kloster und die Brauerei", meint Bürgermeister Pfaff zum Thema Genuss und Freizeit. "Es gibt die Confiserie, eine Forellenzucht und Klosterkonzerte, das alles muss nur noch stärker etabliert werden." Darüber hinaus solle zum Beispiel ein Regionalladen in der Stadt eröffnet und ein "kulinarischer Stadtrundgang" etabliert werden. Was den Kurgarten angehe, wolle er "nicht nur einen sprudelnden Springbrunnen und ein Schachbrett nebendran, sondern einen lebendigen Ort mit Aufenthaltsqualität." Dieser Punkt auf der Agenda sei besonders elementar.

Sehr langfristig angelegtes Generationenprojekt

Weitere Projekte im Rahmen des Konzepts sollen sich mit dem Erhalt des Freibads, der Schaffung von Parkfläche, dem Aufstellen von Infotafeln, der Verbesserung der Kinderspielplätze oder dem großen Bereich Tourismus beschäftigen. Hügle weiß: "Eine wirkungsvolle Tourismus-Info mit gesicherten Öffnungszeiten muss her." Regional liege Alpirsbach an der Schnittstelle zwischen Freudenstadt und Kinzigtal. Aktuell gebe es eine Kooperation mit Freudenstadt Tourismus, man fühle sich zum Kinzigtal jedoch stärker hingezogen. "Vielleicht ist bei der touristischen Zusammenarbeit künftig sogar eine Sowohl-als-auch-Lösung möglich, anstatt einem Entweder-oder", überlegt Bürgermeister Pfaff.

Der entscheidende Aspekt bei der Umsetzung der bisher 46 angedachten Projekte sei das Thema Finanzierung. "Wir fahren da mehrgleisig", meint Pfaff. Die Verwaltung beobachte, welche Fördermöglichkeiten gerade ausgeschrieben sind und stelle die entsprechenden Anträge. Während die einen Projekte umgesetzt werden, kümmere man sich schon um Fördermöglichkeiten für die nächsten. Das ganze Konzept sei sehr langfristig angelegt.

"Die Entscheidung, ein Markenkonzept auf die Beine zu stellen, kam nicht über Nacht", erinnern sich Hügle und Pfaff. "Es gab immer wieder die Diskussion: In Alpirsbach lässt sich nichts bewegen, hier passiert einfach nichts." Es habe aber auch immer Bürger gegeben, die das anders sahen. "Uns war klar, es musste etwas passieren", sagt Pfaff. "Die Bürger sind willens, das ist in den vergangenen Jahren deutlich geworden. Sie müssen nur wissen, wo sie sich engagieren können. Dieses Potenzial müssen wir nutzen."

"Sicherlich gibt es immer Dinge, die man noch besser machen kann"

Eins stehe fest: Veränderungen brauchen Zeit. "Die Beteiligung von Bürgern und Gemeinderat ist hervorragend, aber oft wissen die Leute gar nicht, was hinter einem Projekt steckt", so Hügle. "Wenn eine Idee angestoßen wird, hat die Verwaltung hinter den Kulissen alle Hände voll zu tun. Man muss erst einmal wissen, welche Förderprogramme wofür in Frage kommen", ergänzt der Bürgermeister. "Dann müssen die passenden auch gerade ausgeschrieben sein und dann muss der Antrag gestellt werden. Das ist oftmals nur einmal im Jahr möglich." Bevor die Bagger anrücken können, sei der bürokratische Aufwand immens und dieser werde hinter den Kulissen geleistet.

"Dadurch macht es vielleicht den Eindruck, dass alles langsam vonstatten geht", erklärt Hügle. Das sei der Grund gewesen, weshalb er sich innerhalb der vergangenen zwei Jahre kaum an die Öffentlichkeit gewandt habe. "Wir wollten nicht zeigen, was wir gerne hätten, sondern viel mehr, was wir haben", sagt er. "Wir wollen Ergebnisse präsentieren." Und nun sei es so weit. "Wir können mit unserem Projekt endlich ›Public‹ gehen, wie ich gerne sage", meint er und lacht. Was die beiden sich wünschen ist, dass die Bürger künftig keinen Grund mehr haben, zu denken: In Alpirsbach passiert nichts. "Sicherlich gibt es immer Dinge, die man noch besser machen kann", meint Pfaff. "Und dennoch können wir heute sagen: Wir sind auf dem richtigen Weg."

Je nach Corona-Lage soll es in der Kalenderwoche 50, also voraussichtlich zwischen dem 7. und 13. Dezember, eine öffentliche Präsentation des Projektstands im Haus des Gastes geben. In diesem Rahmen werden bisherige Ergebnisse, der weitere Fahrplan und das neue Logo der Stadt präsentiert, das vom Markenteam entwickelt wurde.