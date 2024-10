Markanter Fels bei Oberwolfach: Der „Große Stei“ als urzeitliches Relikt

1 Der „Große Stei“ Foto: Haas

Der markante Felsbrocken liegt zwischen dem Wolf- und dem Harmersbachtal. Seine gestalt hat schon immer die Fantasie angeregt und er markiert das Ende eines besonders steil ansteigenden Wegabschnitts.









Mit Fug und Recht könnte man ihn als Naturdenkmal bezeichnen: den so genannten „Große Stei“ am Weg vom Kurzenbach hinauf zur Passhöhe zwischen Wolf- und Harmersbachtal. Offenkundig scheint er schon weit über ein Jahrhundert am Wegesrand zu liegen. Er dürfte irgendwann einmal vom steilen Hang heruntergerollt sein. Auch die verstorbenen Großväter der jetzigen Hofbauerngeneration im hinteren Tal konnten sich nicht an das denkwürdige Naturereignis eines gewaltigen Felsensturzes erinnern. Der mächtige Steinklotz war einfach immer schon da.