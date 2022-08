Au Revoir, beim Sommersound in VS

4 Der Künstler gibt Gas – Mark Forster schnappt sich die Gitarre. Foto: Kienzler

Mark Forster begeistert 11.000 Besucher beim Sommersound in Villingen-Schwenningen.















Link kopiert

Villingen-Schwenningen - Wenn man an diesem Freitagabend auf dem Messegelände in Villingen-Schwenningen beim "Sommersound VS" so in die Menge schaute, dann sah man viele von ihnen: Junge Leute mit Basecap und ansonsten im lässigen Freizeitlook. Und sie alle warteten auf das "Original": Mark Forster.

Keine Frage an diesem Abend: "Wir sind groß"

Sein Support Fidi Steinbeck hat die Besucher schon mal heiß gemacht, ehe der schwarze Vorhang für Mark Cwertnia, wie Forster mit bürgerlichem Namen heißt, fällt. Er erobert die Bühne, um punkt acht, nicht "Drei Uhr nachts", wie er singt. Aber genau so, wie man ihn kennt – locker-flockig in Jeans und Shirt – die Basecap darf nicht fehlen – und auch das ihm eigene verschmitzte Grinsen hat er mitgebracht. Ebenso im Gepäck: seine größten Hits. Und davon hat er einige: "194 Länder", "Übermorgen", "Sowieso"... die Liste ist lang, die Melodien sind eingängig. Themen, die jeder kennt. Und Texte, die jeder versteht. So schafft es der Mann mit dem Cappy auch, die ganz jungen und wohl treuesten seiner Fans aus dem Stand mitzureißen. Sie singen mit, kennen seine Lieder, folgen jedem seiner Kommandos aufs Wort – er klatscht, sie klatschen mit, er hebt die Hände und schwingt los, unten wogt ein Meer aus Armen im Takt. Keine Frage an diesem Abend: "Wir sind groß". Da ist Energie drin, auch das ist kein Wunder: Alle haben lange auf diesen Sommersound gewartet – 11 000 Fans in der Warteschleife, wehe wenn sie losgelassen.

"Darf ich Euch Villi nennen?"

Dann kennen sie in Villingen-Schwenningen bei Kaiserwetter kein Halten mehr. Mark Forster und die Besucher sind fast schon eine Familie – "darf ich Euch Villi nennen?", er packt denselben Gag aus, wie andernorts – in Cottbus neulich die "Cottis", hier die "Villis". Doch egal: Er hat nicht nur seine zehnköpfige Band im Rücken, sondern auch seine Fans hinter sich – und im Griff. Auch wenn er zu den jüngeren Stars gehört, so hat der in Kaiserslautern geborene und aktuell in Berlin-Kreuzberg wohnhafte Künstler schon reichlich Material gesammelt.

Fünf Alben in neun Jahren, da kam einiges zusammen. Dass ihm der Durchbruch eins mit Sido und "Au Revoir" gelungen ist, wissen viele gar nicht mehr. Aber das ist auch egal – Sido war gestern, heute ist Sommersound VS mit Mark Forster.

Und der macht in der Doppelstadt sogar dem guten alten Gotthilf Fischer Konkurrenz: "Chöre" – ist doch klar, dass die Menge begeistert einstimmt, einen XXL-Chor bildet, der sich gewaschen hat. Auf einmal sind sie alle vor der Bühne "The Voice of Germany" und Mark Forster ist ihr bester Vocal-Coach.

Heute, morgen, übermorgen – ganz egal, an diesem Sommerabend ist das Leben jetzt – und das genießen die Sommersound-VS-Besucher mit Mark Forster in vollen Zügen.