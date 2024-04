Mark Forster in Stuttgart

7 Mark Forster gastierte am Samstagabend in der Stuttgarter Schleyerhalle. Foto: Justin Bässler

Mark Forster gibt sich in der Schleyerhalle im Rahmen seiner bislang größten Tour die Ehre. Ein Konzerterlebnis, das mit Witz, Charme und Nostalgie-Moment wie eine TV-Show daherkommt. Dazu gibt es Glitzer und jede Menge gute Laune.









Die Schleyerhalle füllt sich stetig an diesem milden Samstagabend, obwohl nebenan das Frühlingsfest lockt und sich in Cannstatt die Akteure von Großereignissen gerade die Klinke in die Hand geben. Ganz ausverkauft ist die Show des heutigen Show-Talentes nicht, aber proppenvoll ist es im Haus, das lässt sich sagen. Überall verteilen sich Jung und Alt, Kinder mit den Eltern. Es gibt Familien-Selfies, und der Star des Abends wird mit Spannung erwartet.