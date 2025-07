1 Bewegen, einiges voranbringen, immer positiv denken: Mario Ketterer möchte Bürgermeister seiner Heimatstadt Furtwangen werden. Foto: Agentur Mario Ketterer setzt zum nächsten Sprung an: Der Union-Coach kandidiert in seiner Heimatstadt als Bürgermeister. Kampagne und Ziele – das sagt der Ex-Nullachter.







Wenn er was anpackt, dann macht er es richtig. So war es bei Mario Ketterer bisher in seinem Leben und so wird es auch bleiben.