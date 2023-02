1 Mario Barth begeistert in der Schwenninger Helios Arena 4000 Gäste mit seinem neuen Programm. Foto: Rainer Bombardi

Der Komiker ging bei seinem Auftritt in Schwenningen den Beziehungen zwischen Frauen und Männern nach. Das Publikum erlebte reichlich Komik und Klamauk.









Link kopiert Diesen Artikel teilen











Am Samstag war der Komiker Mario Barth in Schwenningen zu Gast und war in der Helios Arena ein Publikumsgarant, der vor den Toren für eine Atmosphäre wie vor einem reinen Top-Eishockeymatch der Wild Wings sorgte.

Rund 4000 Besucher aus Nah und Fern waren gekommen, um unter dem Motto „Männer sind Frauen, manchmal aber auch ... vielleicht“ mehr über die Rolle der Geschlechter zu erfahren. Der Titel des neuen Programms hielt jedenfalls, was er versprach, und bot in zwei Teilen während zweieinhalb Stunden reichlich Komik, Klamauk, Nützliches und Unnützliches über Beziehungen zwischen Männern, Frauen und deren Kindern.

Hohes Verkehrsaufkommen im Bereich der Helios-Arena

Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens im Bereich der Helios Arena und dem damit verbundenen Besucherandrang begann das Programm mit 15-minütiger Verzögerung. Doch bereits wenige Minuten nach Beginn war klar, dass viele der Gäste nach Programmende mit reichlich strapaziertem Zwerchfell die Show verlassen.

Mario Barth lief zur Hochform auf. Unabhängig, ob er sein Publikum wie zu Beginn in einen Kreißsaal mitnahm und die Geburt des Kindes einer Bekannten hautnah schilderte, oder auf eine Kamikaze-Fahrt als Beifahrer seiner Freundin. In den einzelnen Szenen hatte er die Lacher immer schnell auf seiner Seite und erntete dafür reichlich lautstarken Beifall.

Wenn der „Der weiße Hai I“ als Tierfilm durchgeht

Dank seines besonderen Verhältnis zu einer Bekannten namens Babsi kreierte er urkomische Momente. So auch, als er mit der Tochter seiner Bekannten einen Film anschaute, der den Vorgaben Tierfilm, 70-er Jahre und Bildung zu entsprechen hatte. Seine Wahl fiel zur Begeisterung des Kindes auf den Kultfilm „Der weiße Hai I“, der die entsetzte Mutter beinahe dazu gebracht hätte, ihm den Hals umzudrehen. Barth schilderte, wie er schlagfertig den Film als Tierfilm aus den 70-ern beschrieb, dessen Bildung darin besteht, dass die Tochter im Urlaub nicht mehr alleine ins Meer hinausgeht.

Seine besondere Beziehung zu Veganern brachte Barth zum Ausdruck, indem er alle Veganer bat, sich von den Plätzen zu erheben. „Habt ihr keine Lust oder keine Kraft?“, erkundigte er sich, als es darauf keine Resonanz gab. Auch mit seiner Erklärung, dass Löwinnen immer zwei Gazellen jagen, weil sie keinen Kühlschrank zur Lagerung für mehrere haben, begeisterte er das Publikum.

Stimmungsbarometer auf hohem Niveau

Barth nutzte jede Gelegenheit, das Stimmungsbarometer in der Halle auf hohem Niveau zu halten. Auch als ein Gast sich vom Platz erhob, um direkt vor der Bühne in Richtung WC zu gehen. Gegen Ende erntete Barth mit seiner Ankündigung, inzwischen Themen mit seinem Publikum besprochen zu haben, zunächst staunende Blicke. In Anbetracht seines bevorstehenden 25-jährigen Bühnenjubiläums 2025 und seinem bereits für den 20. April 2024 abermals in der Helios Arena angekündigten Auftritts können Publikum und Fans hoffen, dass sie mit Barth in den nächsten Jahren noch viele kurzweilige Momente erleben werden.

Die Helios Arena erwies sich indes einmal mehr als eine Multifunktionsanlage, die sich neben dem Sport auch für Künstler als originelle Plattform für einen Auftritt eignet.