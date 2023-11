Mario Balotelli: Italienischer Fußballstar in schweren Unfall verwickelt

1 Alle Airbags in Balotellis Auto platzten. Foto: IMAGO/ABACA

Der frühere italienische Fußball-Nationalspieler Mario Balotelli wird in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt. Die Ursache ist noch unklar.









Link kopiert



Der frühere italienische Nationalspieler Mario Balotelli war am Donnerstagabend in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt. Der 33-Jährige kam in der norditalienischen Stadt Brescia mit seinem Auto von der Straße ab. Der Stürmer des türkischen Klubs Adana Demirspor konnte sich unversehrt aus dem zerstörten Fahrzeug befreien. Alle Airbags in Balotellis Auto platzten. Laut Gazzetta dello Sport habe er einen von der Polizei angeordneten Alkoholtest verweigert. Die Unfallursache ist noch unklar.