Gartenanlage in nur fünf Stunden auf Vordermann

1 Die Marinekameradschaft beim Arbeitseinsatz. Foto: Karl-Heinz Kuball

Eine fleißige Crew der Marinekameradschaft Rottenburg war gemeinsam beim Arbeitseinsatz.









Link kopiert



Eine Kameradin und 25 Kameraden der Marinekameradschaft Rottenburg waren auch in diesem Jahr wieder im Arbeitseinsatz in der Gartenanlage der Kloster- und Wallfahrtskirche Weggental in Rottenburg.