Zehn echte Lokalmatadoren werden am Samstag, 9. August, bei „Rock am Waldeck“ auf der Bühne stehen: Mit „JaAberNe“ ist eine spannende Band aus Mariazell am Start.

Gitarrist Roberto Verrino gibt Einblicke ins Innenleben der Band. „Wir haben uns für den Auftritt bei ,Rock am Waldeck’ im vergangenen Jahr gegründet. Eigentlich sollte das ein einmaliges Projekt sein“, erzählt er im Gespräch mit unserer Redaktion.

Der Auftritt habe allen aber dermaßen Spaß gemacht, dass es Diskussionsbedarf gab. „Im Oktober sind wir dann zusammen gesessen und haben gesagt: ,Wir machen weiter’“, erzählt Robert Verrino.

Bereits in früheren Jahren hatten einige Mitglieder eine Band. Als der Bassist heiratete, gab es bereits zuvor einen Auftritt beim Polterabend. Dieser lief so gut, dass es für „Rock am Waldeck“ im vergangenen Jahr noch mal einige Nummern größer wurde.

Extrem nervös

Nun also die Neuauflage am Samstag, 9. August: „Wir haben richtig Bock, die Vorfreude ist riesig“, sagt der Gitarrist. „Letztes Jahr war es richtig cool, aber wir waren davor extrem nervös“, lacht er. Nun hätten die Musiker aber mehr Erfahrung gesammelt – unter anderem bei einem Konzert zu 100 Jahre Handballclub St. Georgen –, daher könnten sie den Auftritt sicherlich mehr genießen.

Das Erfolgsrezept: „Man kennt sich“, sagt Verrino. Die zehn Bandmitglieder sind zwischen 23 und 34 Jahre alt. Viele kennen sich über den Musikverein Mariazell. Posaunist Florian Schaumann ist gar dessen Vorsitzender. Er arrangiert bekannte Stücke so um, dass Blasinstrumente zum Einsatz kommen – ein weiteres Markenzeichen von „JaAberNe“.

Auch musikalisch sind die Musiker auf einer Wellenlänge. So wird Cover- und Partymusik gespielt, hinzu kommen rockige Klänge. „Wir haben alle eine ähnliche Vorstellung, wie unsere Musik klingen soll“, erzählt der Gitarrist.

Fanbus rollt

Geprobt wird einmal pro Woche im Proberaum im alten Feuerwehrhaus. Diesen stellt die Gemeinde zur Verfügung.

Die Fangemeinde ist jedenfalls bereits vorhanden. Kürzlich traten „JaAberNe“ beim Buntwald-Festival in Oberwolfach auf. Zuvor konnten per Online-Votum Bands gewünscht werden – und „JaAberNe“ erhielt den Zuschlag. Dort trat die Band aus Mariazell vor 1800 Besuchern auf. Ein pickepacke voller Fanbus aus Mariazell rollte zur Unterstützung Richtung Kinzigtal. Hinzu kamen weitere Fans aus der Heimat zum Support. „Richtig cool“ sei das gewesen, freut sich Roberto Verrino.

Nach „Rock am Waldeck“ soll noch lange nicht Schluss sein. „Wir machen auf jeden Fall weiter“, verspricht der Gitarrist.

Auftritt in Locherhof

Den nächsten Auftritt gibt es am Samstag, 11. Oktober, in Locherhof. Weitere Anfragen liegen bereits vor.

Die Besetzung ist wie folgt: Schlagzeug: Michael Haberstroh; Bass: Daniel Schaumann; E-Gitarre: Benjamin Haberstroh und Roberto Verrino; Gesang: Sarah Pfeifer und Lena Steinwandel; Trompeten: David und Sebastian Schaumann sowie Posaunen Florian Schaumann und Marc Bea.

Rock am Waldeck

Headliner

bei der dritten Ausgabe der Veranstaltung des Sportvereins Mariazell sind „4Volt“. Die Band hat sich sich dem Heavy Metal der 1980er und 1990er Jahre verschrieben und erfreuen sich seit 1997 großer Beliebtheit. Gespielt werden Coverversionen von Größen wie Iron Maiden, Metallica, Judas Priest, AC/DC, Megadeth, Black Sabbath oder Manowar.

Für den gechillten Start

sorgt das „broken silence Duo“ mit Christina und Henrik Noder mit Akustik-Rock.

Tickets

gibt es im Vorverkauf für 14 Euro bei folgenden Stellen: Sportheim Mariazell, Dorfladen Mariazell, Mode Preuss Dunningen, Rund um Kaffee in Weiler, Edeka Hammer Hardt, hils IT in Niedereschach oder beim Kartentelefon 0160/96 06 77 88. An der Abendkasse kosten Tickets 17 Euro.