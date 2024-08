Mariä Himmelfahrt in Villingen: Brauch der Kräuterbüschel lebt weiter

1 Die Frauengemeinschaft der Münstergemeinde mit Margarethe Säger (Zweite von rechts) boten 300 Kräutersträuche an. Der Erlös aus den Spenden kommt Frauen zu Gute, was Dekan Josef Fischer freute, denn man feierte auch den großen Frauentag. Foto: Martin Disch

Die Villinger Münsterfrauen hatten für das Hochfest Mariä Himmelfahrt die bunten Sträuße gebunden, die Dekan Josef Fischer im Gottesdienst weihte. Ein Projektchor führte die mit Kantor Roman Laub bei einer Abendsingwoche einstudierten Werke auf.









​ Alljährlich am Fest Mariä Himmelfahrt am 15. August feiert die Villinger Münstergemeinde das Patroziniumsfest. Messner Andreas Turner ruft traditionell an diesem Morgen mit dem festlichen Geläut aller neun Glocken die Gläubigen zum Gottesdienst. Die Frauen der Münsterfrauengemeinschaft boten vor den Portalen gegen eine Spende Kräuterbüschel an, die im Gottesdienst geweiht wurden.