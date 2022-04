1 Russischen Medien zufolge ist Maria Worontsowa studierte Ärztin und Miteigentümerin einer medizinischen Forschungsgesellschaft. Foto: imago images/SNA/Ekaterina Chesnokova

Die Töchter des russischen Präsidenten Wladimir Putin sollen auf die Sanktionsliste der Europäischen Union aufgenommen werden, wie Diplomaten am Mittwoch in Brüssel bestätigten. Damit drohen ihnen Einreiseverbote in die EU und das Einfrieren ihres Vermögens in Europa.

Über Putins Töchter ist wenig bekannt, da der russische Präsident sein Privatleben vor der Öffentlichkeit abschirmt. Die ältere Tochter Maria Worontsowa wurde 1985 geboren, die jüngere, Katerina Tichonowa, 1986. Ihre Mutter ist Ludmila Putina, von der sich der Staatschef 2013 scheiden ließ.

Was über Putins Töchter bekannt ist

Russischen Medien zufolge ist Worontsowa studierte Ärztin und Miteigentümerin einer medizinischen Forschungsgesellschaft. Tichonowa leitet demnach ein Institut für Künstliche Intelligenz an der staatlichen Moskauer Universität.

Putin selbst steht bereits auf der Sanktionsliste der EU: Sein Vermögen wurde eingefroren. Die neuen Strafmaßnahmen sehen unter anderem Importverbote für Kohle sowie für russisches Holz und alkoholische Getränke wie Wodka vor. In Brüssel wird damit gerechnet, dass die EU-Botschafter das fünfte Sanktionspaket am Mittwoch billigen, wenn letzte Details geklärt sind. Dann müssten es die Mitgliedstaaten noch formal besiegeln, bevor es mit Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft tritt.