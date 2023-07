Mit einer stimmungsvollen, feierlichen, aber auch heiteren Entlassfeier verabschiedete das Maria-von-Linden-Gymnasium seine Abiturienten. Ihr Motto „Abi-rsbacher Lindenbräu –12 Jahre gereift“ wurde in der Moderation von Sandra Müller aufgegriffen, auf die Abiturienten bezogen und durchzog als roter Faden die Veranstaltung. Schulleiter Matthias Heidenreich ließ zunächst eine Künstliche Intelligenz eine Abiturrede für sich schreiben und zeigte sich beeindruckt von der Qualität dessen, was er angeboten bekam. Dennoch fehlte dieser Rede das, was die Schule ausmacht: die Menschlichkeit.

Doch eine eigene Rede

Demnach griff er selbst zu Stift und Papier und formulierte seine eigene Rede. In der bestärkte er die Abiturienten in ihrer eigenen Entscheidungskraft, sich auch gegen etwas zu entscheiden, zum Beispiel gegen zu große Beeinflussung durch die sozialen Medien, selbst ernannte Influencer oder YouTuber oder eben auch der KI. Stattdessen forderte er die Absolventen auf, eigene Wege zu gehen, auch wenn diese über Umwege führen, Fehler zu machen, diese als Helfer zu begreifen und immer sie selbst zu bleiben.

Im Anschluss an die Rede bekamen die 79 Abiturienten ihre Zeugnisse verliehen. Der Gesamtschnitt lag bei 2,19, insgesamt 28 mal stand die 1 vor dem Komma. Die Traumnote von 1, 0 wurde insgesamt fünf mal erreicht. Diese Leistungsbereitschaft wurde auch in der Abiturrede der Schüler, gehalten von Antonia Hopf und Hannes Schoss, betont. Mit Witz und Tiefgang nahmen sie die liebenswerten Gewohnheiten des Jahrgangs auf die Schippe und erkannten selbst, dass Hormonhochstand in der Pubertät in größtem Kontrast zur tief liegenden Motivation, etwas für die Schule zu machen, manchmal das Leben erschwert habe.

Corona hat auch etwas Gutes

Dennoch seien sie dankbar für die Lehren, die auch Corona ihnen bescherten, nämlich der Zwang zur Selbstorganisation und Selbstkontrolle. Sie dankten den Lehrern und ihren Eltern für die große zuteilgewordene Unterstützung und wünschten dem Jahrgang, dass es allen gelänge, ihre Wünsche und Träume zu verwirklichen. Die Entlassfeier wurde mitgestaltet durch den Chor, bei dem viele Abiturienten ein letztes Mal mitsingen konnten. Für ihre abgehenden Schüler haben sich die Lehrer zum Abschied etwas Besonderes einfallen lassen und gaben einen „Freibierrap“, bezogen auf ihr Abi-Motto, sowie ein Bierflaschen- und Bierfass-Orchester zum Besten. Nach der Entlassfeier luden dann die Abiturienten zum Abiball in die Gemeindehalle.

Zahlreiche Preise vergeben

Mit der Traumnote 1,0 schnitten Antonia Hopf, Jule Schön, Liam Roller, Lukas Theurer und Silas Neumann ab. Im Rahmen der Preisverleihung wurden zahlreiche Auszeichnungen überreicht. So erhielt Antonia Hopf für hervorragende Leistungen im Fach Deutsch den Scheffel-Preis, den Preis der Deutschen Mathematiker Vereinigung bekamen Jule Schön, Lukas Theurer und Silas Neumann überreicht. Ebenfalls für hervorragende Leistungen im Fach Latein erhielten Antonia Hopf und Lea Zipperle den Preis der Stiftung Humanismus Heute. Die Alfred-Mau-Gedächtnismedaille im Fach Sport wurde Tim Hanisch und Mark Luz überreicht. Der Paul-Schempp-Preis der evangelischen Landeskirche bekam Antonia Hopf überreicht, den Abitur des Vereins für Sozialpolitik ging an Lukas Theurer für hervorragende Leistungen im Fach Wirtschaft. Zusätzlich erhielt Lukas Theurer den Schulpreis Ökonomie von Südwestmetall. Der Schulpreis Wirtschaft, gestiftet von den Kö-Bank Preisträgern aus dem Jahr 2021, ging an Jule Schön und Sarah Strohm. Für hervorragende Leistungen im Fach Englisch wurde Judith Ehrl-Postigo geehrt, der Schulpreis Geografie wurde Valentin Wunderlich überreicht. Silas Neumann und Jonathan Edel bekamen den Schul-Sozialpreis für besondere Leistungen im schulischen Miteinander überreicht.

Der Jahrgang 2023

Die Absolventen:

Nuray Arslan, Aleyna Balki, Jule Bauer, Luka Berak, Dominic Boschmann, Eric Bott, Annika Brand, Amelie Brás Duarte, Jule Braun, Luisa Drexlin, Luca Eckhardt, Jonathan Edel, Judith Ehrl Postigo, Fynn Erlenmayer, Nicolas Fiedler, Rafael Filipe Günthner, Vivien Forstner, Natascha Frey, Niclas Funk, Lina Gerstenlauer, Phillipp Gerter, Sila Gümüs, Defne Gürel, Carina Györfi, Lara Haag, Tim Hanisch, Oskar Haus, Max Hellberg, Mira Holsten, Antonia Hopf, Lars Jäck, Paul Keller, Allegra Kopestenski, Laura Kopton, Sophia Kunisch, Andreas Lamparter, Max Lorinser, Selina Lux, Mark Luz, Sarah Maier, Tobias Meixner, Elias Münch, Silas Neumann, Paul Nonnenmann, Annika Oehler, Frederick Osthus, Felix Pfitzner, Katharina Ploski, Amelie Pross, Lino Ramljak, Lena Repphun, Hannes Rexer, Paula Richt, Alina Rollbühler, Liam Roller, Hilmi Sahin, David Schaal, Felix Schaible, Julia Schmidt, Lukas Schneider, Jule Schön, Hannes Schoss, Jana Speitelsbach, Jessica Steinböhmer, Sarah Strohm, Lena-Marie Süßer, Lukas Theurer, Moritz Ulrich, Paula Wagner, Tara Weil, Lars Weiß, Felix Werner, Arno Westphal, Ben Wimmer, Valentin Wunderlich, Anna Yildiz, Marvin Zahner, Lukas Zeller und Lea Zipperle.