1 OB Jürgen Roth überreicht Maria Senk zum 100. Geburtstag ein Kuvert, daneben Pflegedienstleitung Alexandra Furtwängler. Foto: AWO

Maria Senk feierte mit ihrer Familie und den Mitbewohnerinnen ihren 100. Geburtstag im AWO Seniorenzentrum Am Stadtpark in Schwenningen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Gleich nach dem Frühstück begann ihr großer Festtag. Pflegedienstleitung Alexandra Furtwängler und die Mitarbeiterinnen des Wohnbereichs gratulierten der Jubilarin mit einem Geburtstagsständchen, brachten Geschenke mit und stießen mit einem Gläschen Sekt an.

Am Nachmittag wurde dann bei Kaffee und Linzertorte mit der ganzen Familie zusammen im Rösslecafé gefeiert, teilt das Seniorenzentrum mit.

Oberbürgermeister Jürgen Roth erwies der Hundertjährigen ebenfalls die Ehre, überbrachte Grüße des Ministerpräsidenten sowie der Stadt Villingen-Schwenningen und leistete den Gästen bei einem Gläschen Sekt eine Weile Gesellschaft.

Am darauffolgenden Tag wurde nochmals gemeinsam mit den Bewohnerinnen des Wohnbereichs gefeiert.

In Gernsheim geboren

Maria Senk ist am 22. Februar 1923 in Gernsheim geboren und zusammen mit einer Schwester aufgewachsen. 1951 heiratete sie ihren Mann Kurt. Sie hat drei Kinder, sechs Enkel und mittlerweile fünf Urenkel.

Sie war von Beruf Damenschneiderin und später im Elektrohandel tätig.

Seit über zehn Jahre am Stadtpark

Im AWO Seniorenzentrum Am Stadtpark lebt sie nun schon seit über zehn Jahren und ist sehr zufrieden. Sie hält sich gerne in ihrem persönlich eingerichteten Zimmer auf, mag es aber auch bei Gruppenangeboten dabei zu sein und genießt am liebsten die Sonnenstunden im Garten, teilt das Seniorenzentrum mit.