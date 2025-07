Maria-Furtwängler-Schule: Lahrer Absolventen haben den „Mount Everest der Prüfungen“ erklommen

1 Die Absolventen der beiden Klassen mit Klassenlehrerinnen, Schulleitung und Abteilungsleitung freuen sich über ihren Abschluss. Nicht im Foto ist Dennis Roth. Foto: Schaub-Roll Über ihre Abschlusszeugnisse freuten sich die Absolventen von zwei Berufsfachschulen an der Lahrer Maria-Furtwängler-Schule.







Elf Absolventen der praxisintegrierten dreijährigen Berufsfachschule sozialpädagogische Assistenz (BFSAIT) und 15 Absolventen der praxisintegrierten zweijährigen Berufsfachschule für sozialpädagogische Assistenz im Direkteinstieg Kita (BFSAID) nahmen ihre Abschlusszeugnisse entgegen. Ihre zwei bis drei Jahre dauernde Reise ermöglicht ihnen eine vielfältige berufliche Zukunft, heißt es in einer Mitteilung der Maria-Furtwängler-Schule. Die BFSAIT kombiniert als staatlich anerkannte Ausbildung fachtheoretischen Unterricht mit praktischer Ausbildung in sozialpädagogischen Einrichtungen wie Kitas, Krippen oder Einrichtungen in der Schulkindbetreuung.