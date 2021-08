1 Jede Klasse hatte etwas für die Abschiedsfeier für die Schulleiterin Margarete Frey vorbereitet. Foto: Schule

Zum Schuljahresende wurde Margarete Frey, die Rektorin und langjährige Lehrerin der Grundschule Besenfeld, in den Ruhestand verabschiedet. Sie unterrichtete 35 Jahre lang an der Schule.

Seewald - Coronabedingt fand die Verabschiedung aufgeteilt auf zwei Feiern statt. Zuerst stand die offizielle Verabschiedung durch Schulamtsdirektor Karl Henne auf dem Plan. Bei einem Interview ging Frey nochmals näher auf ihren beruflichen Werdegang ein und erläuterte Hintergründe dazu.

Schon als Kind wollte sie Lehrerin werden

So war ihr schon als kleines Mädchen beim Spielen mit den Cousinen klar, dass sie einmal Lehrerin werden würde. Dass es allerdings 35 Jahre an der Grundschule Besenfeld werden sollten, ahnte damals niemand.

Bürgermeister Gerhard Müller lobte Frey für ihre verständnisvolle Arbeit als Lehrerin und dankte ihr im Namen der Gemeinde Seewald für die gute Zusammenarbeit. Besondere Anerkennung brachte er dafür zum Ausdruck, dass sich Frey in ihren letzten Berufsjahren noch als Rektorin für die Schule zur Verfügung gestellt hatte.

Apfelbaum als Dank für ein immer offenes Ohr

Pfarrer Benjamin Heeß überbrachte die Grußworte des Schuldekans, bevor er persönliche Dankesworte an Frey richtete. Seitens des Elternbeirats gab es für Margarete Frey Dank für ein immer offenes Ohr und einen Apfelbaum als Geschenk.

Am Ende sprach noch Wolfgang Plappert, der Vorgänger von Frey. Er machte ihr das Ruhestandsleben aus eigener Erfahrung schmackhaft. Zum Abschluss sagte Frey, sie könne sich ein Leben ohne Schule noch nicht so recht vorstellen. Die Aufgabe als Rektorin habe ihr immer Freude gemacht, auch in den schwierigen Coronazeiten.

Musikalisch umrahmt wurde die Feier von Freys Tochter Kerstin an Klavier und Querflöte sowie ihrer Nichte an Gitarre und Klavier.

Die zweite Abschiedsfeier fand mit den Kindern statt. Jede Klasse hatte einen Beitrag vorbereitet. So prüfte die Klasse eins in einem Quiz, wie gut sich Frey nach so vielen Jahren an ihrer Schule auskennt. Die teilweise überraschenden Fragen, zum Beispiel nach dem Gesamtalter aller Schüler, brachten Frey nicht aus dem Konzept.

Die Zweitklässler hatten sich das Alphabet vorgenommen und sich zu jedem Buchstaben etwas zu Frey Passendes ausgedacht. Zum Abschluss trugen sie noch ein gedichtetes Abschieds-ABC vor. Die dritte Klasse bot Frey eine Vorschau auf die Einschulungsfeier im Herbst. In dem lustigen Theaterstück mit viel Musik ging es um Häschen, die die Zahlen geklaut haben.

Die Viertklässler traten als Zwerge auf und führten Frey vor Augen, was sie dieses Schuljahr alles zum letzen Mal getan hat, aber im Ruhestand dafür alles zum ersten Mal tun kann. Jede Klasse bedachte sie mit vielen guten Wünschen.

Für die musikalische Begleitung der Feier sorgte Pfarrer Benjamin Heeß am Klavier mit seiner Tochter Margarete am Cello.

Alle Namen auf die Bank eingebrannt

Der Vorsitzende des Elternbeirats ging auf seine persönlichen Erfahrungen vor über 30 Jahren als Schüler bei Frey ein und dankte ihr für ihre liebevolle Arbeit.

Im Namen des Kollegiums trug eine Lehrerin ein heiteres Gedicht vor, in dem es um Holz ging, das ähnlich wie Frey immer schafft. So spannte sich der Bogen zum Abschiedsgeschenk der gesamten Schulgemeinschaft, nämlich einem hölzernen Ruhebänkle.

Alle hatten zur Erinnerung ihren Namen in die Rückenlehne der Bank eingebrannt. Im letzten Teil der Feier verabschiedeten sich die Viertklässler in einem Film von ihrer Schule und ihrer Klassenlehrerin Margarete Frey.