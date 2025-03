Marco Rubio bei Fox News: US-Außenminister irritiert mit Kreuz auf der Stirn – und mit seinen Aussagen

1 Bei einem Interview mit Fox News verwunderte der Auftritt des US-Außenministers Marco Rubio. Foto: Fox News/Screenshot

Zu einem Interview bei Fox News taucht US-Außenminister Rubio mit einem großen, schwarzen Kreuz auf der Stirn auf. Nicht weniger verwundern die Aussagen, die Rubio in der Folge zum Krieg in der Ukraine tätigt.









Ein Interview mit US-Außenminister Marco Rubio bei Fox News sorgt für Verwunderung. Am Mittwochabend (Ortszeit) wird Rubio beim amerikanischen TV-Sender zugeschaltet, er soll über den Krieg in der Ukraine sprechen und die aktuellen Entwicklungen um mögliche Friedensverhandlungen, über die Lage in Nahost, die Rede von US-Präsident Donald Trump vor dem Kongress.