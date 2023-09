Marco Koch geht in der Villa

1 Bei der Eröffnung der „Villa“ im März 2020 – kurz vor Corona: Pächter Marco Koch (rechts) und Hinnerk Dedecke, Geschäftsführer des Berliner Architekturbüro „unit-berlin“ (Zweiter von rechts) das Konzept der Inneneinrichtung. Foto: Ralf Graner Photodesign

Pächterwechsel gibt es immer wieder. Doch wenn in der „Villa“ in Rottweil Pächter Marco Koch plötzlich „nicht mehr im Haus“ beschäftigt ist, dann ist das ein echter Knaller und gerade bei diesem Objekt ein Schock für Rottweil, sagt unsere Autorin Corinne Otto.











Link kopiert



Diese Nachricht hat es in sich: In der „Villa“ an der Königstraße, dem Gastro-Prestige-Objekt der Stadt, rumort es gewaltig. Auch wenn ein offizielles Statement noch aussteht ist klar: Marco Koch, der im Mai 2019 den Pachtvertrag für zwölf Jahre unterschrieben hat, ist raus. Er geht – oder „musste gehen“, wie es Insider unserer Redaktion berichten. Nicht zu fassen. Dabei war Koch mit höchsten Ambitionen gestartet – alle Hoffnungen lagen auf ihm. Eine zu schwere Bürde?