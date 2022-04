3 Jochen Borg als Erster Bürgermeister-Stellvertreter verpflichtete Marco Gauger (rechts) auf sein Amt als Bürgermeister der Kurstadt. Foto: Ziegelbauer

Seit dem vergangenen Freitag sitzt im Zimmer mit der Nummer vier des Bad Wildbader Rathauses nach dem Ausscheiden von Bürgermeister a.D. Klaus Mack im vergangenen Herbst nicht mehr dessen Erster Stellvertreter Jochen Borg, sondern der am 13. Februar 2022 gewählte Marco Gauger, bisheriger persönlicher Referent des Freudenstädter Oberbürgermeisters Julian Osswald.















Bad Wildbad - Die förmliche Verpflichtung und Vereidigung von Marco Gauger als neuer Bürgermeister von Bad Wildbad erfolgte am Samstagabend in einer von mehr als 200 Gästen besuchten rund zweistündigen Gemeinderatssitzung in der frühlingsmäßig geschmückten Bad Wildbader Trinkhalle mit Ansprachen von Jochen Borg, des Ersten Landesbeamten beim Landratsamt Calw, Frank Wiehe, von Bürgermeister Ulrich Bünger (Wildberg) und von Marco Gauger.

Schwungvoller musikalischer Auftakt

Für den schwungvollen musikalischen Auftakt der festlichen Veranstaltung sorgte die Stadtkapelle Bad Wildbad unter der Stabführung von Musikdirektor Martin Koch, die Gauger und den Ersten stellvertretenden Bürgermeister Jochen Borg auf ihrem Weg vom Eingang der Trinkhalle bis zur Bühne nicht mit einem Marsch, dafür aber mit dem flotten Musikstück "Copacabana" begleitete. Auf der Bühne der Trinkhalle Platz genommen hatten schon die Musiker der Orchestereinigung Calmbach, die mit ihrer Dirigentin Manuela Maly den weiteren Ablauf der Veranstaltung begleiteten. Lang war die Liste der Ehrengäste, die Jochen Borg sodann begrüßen konnte. Angeführt vom CDU-Landtagsabgeordneten Thomas Blenke und von Wiehe, Bünger, vom Ehrenbürger Wilfried Rist und gefolgt von zahlreichen Bürgermeistern und Vertretern von Behörden und Einrichtungen, von Kirchen und Schulen, von Banken, von der Freiwilligen Feuerwehr, des Einzelhandels und des Gewerbes, der Industrie, der Hotellerie, des Tourismus und aus dem Kreis von Investoren und der Vereine. "Was wäre dieser Abend ohne Sie alle - vielen Dank, dass Sie uns am heutigen Abend die Ehre geben", freute sich Borg über die starke Resonanz der Einladungen zur Verpflichtung des neuen Bürgermeisters. Nicht dabei sein konnte krankheitsbedingt der bis zum Herbst des vergangenen Jahres amtierende Bürgermeister und jetzige CDU-Bundestagsabgeordnete Klaus Mack.

Herzlicher Willkommensgruß

Einen herzlichen Willkommensgruß entbot Borg Gauger und seiner Familie. Mit seiner Verpflichtung und Vereidigung beauftragt hatte der Bad Wildbader Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung den bisherigen Interims-Bürgermeister Borg. Er übermittelte den wesentlichen Inhalt des Wahlprüfungsbescheids des Landratsamts Calw, in dem dieses die Rechtmäßigkeit der Wahl bestätigte. "Ein Wahlergebnis, sicher hart erarbeitet, aber letztlich sehr erfolgreich und aber vor allem eindeutig", kommentierte Borg dieses und fügte an: "In einem nicht ganz einfachen Wahlkampf mit einer Vielzahl von Bewerbern, bedingt durch strenge Corona-Auflagen, bedingt durch die Jahreszeit." Gauger habe mit seinem Wahlkampfslogan "Gemeinsam Fortschritt gestalten" und "Bürgermeister für alle sein" sowie mit seinen erklärten Zielen, mit seiner Person und mit seinem Wesen viele Wähler von sich überzeugen können. Borg sprach dann die umfangreichen Aufgaben als Bürgermeister einer attraktiven Stadt, als Mittelzentrum im Bäderkreis Calw, als Tourismusort mit Gewerbe- und Industriebetrieben und als Bäderstadt mit einer traditionsreichen Historie an. Und zwar als oberster Repräsentant und gesetzlicher Vertreter der Stadt, als Vorsitzender des Gemeinderats, als Leiter der Stadtverwaltung unter Einschluss der Touristik und von Eigenbetrieben der Stadt mit etwa 240 Mitarbeitern. Hinzu kämen die vielfältigen Verbindungen nach außen beispielsweise in der Zusammenarbeit mit dem Landratsamt, der Mitgliedschaft und Kooperation in vielen (Zweck-) Verbänden, in der Verwaltungsgemeinschaft mit Enzklösterle und Höfen und in der Kooperation mit dem Staatsbad sowie mit dem Regionalverband Nordschwarzwald.

Fülle von Aufgaben

"Die Kommunalpolitik wird Ihr zukünftiges Leben durch und durch gestalten. Eine Fülle von Aufgaben. Doch wir alle sind überzeugt: Sie werden das meistern. Sie werden das im wahrsten Sinne des Wortes ›bürgermeistern‹. Wir sichern Ihnen in einem guten und konstruktiven Miteinander unsere volle Unterstützung zu". So Borg mit der weiteren Zusicherung, dass auch auf die Verwaltung Verlass sei, und zwar nach dem Motto: "Selbstständiges, engagiertes Arbeiten im Sinne der Stadt, im Sinne der Bürgerinnen und Bürger". Worauf Borg noch persönlicher wurde: "Lieber Marco Gauger, wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit, wir freuen uns auf ein gutes Miteinander – für die Zukunft und zum Wohl unserer Stadt. Lassen Sie uns – frei nach Ihrem Motto – gemeinsam Fortschritt gestalten! Lassen Sie uns gemeinsam erfolgreich sein!" Diese Worte leiteten über zu dem von Gauger gesprochenen Diensteid: "Ich schwöre, dass ich mein Amt nach bestem Wissen und Können führen, das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, die Landesverfassung und das Recht achten und verteidigen und Gerechtigkeit gegenüber Jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe". Gefolgt vom Amtseid: "Ich gelobe Treue der Verfassung, Gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung meiner Pflichten. Insbesondere gelobe ich, die Rechte der Stadt Bad Wildbad gewissenhaft zu wahren und ihr Wohl und das ihrer Einwohner nach Kräften zu fördern". Dazu wünschte ihm Borg viel Schaffenskraft und Kreativität, viele Visionen, eine Vielzahl guter Kontakte und Gesundheit und dazu noch das nötige Quäntchen Glück. Er überreichte Gauger die Schlüssel zum Rathaus und zum Bürgermeister-Dienstzimmer. Dazu gab es noch einen großen gebackenen Schlüssel sowie ein Gebinde mit einer Tasse und mit Kaffee und Tee. Und das Autokennzeichen, auf dem Jochen Borg zufolge "FDS" gegen "CW" bald ausgetauscht werden möge.

Starkes Votum der Bürger

Das erste Grußwort kam von Blenke (CDU), der das starke Votum der Bürger bei der Wahl Gaugers herausstellte. Im Rathaus könne Gauger als Bürgermeister ein starkes Team erwarten. Bad Wildbad als königliche Kurstadt verdiene einen Bürgermeister mit hoher fachlicher und charakterlicher Kompetenz, führte Blenke aus und sicherte dem neuen Bürgermeister die Fortsetzung der mit seinem Vorgänger Klaus Mack gepflegten guten Zusammenarbeit zu.

Wiehe übermittelte die Glückwünsche des Calwer Landrats Helmut Riegger, hielt es für wichtig, auf der Höhe der Zeit zu sein und kam auf die in guter Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung gelösten Krisenbewältigungen wie etwa Corona zu sprechen. "Wir werden es gut hinbekommen", war seine Hoffnung auch zur Abwicklung des kriegsbedingten Flüchtlingszustromes. Verbunden mit dem Dank an alle Bürgermeister für die gute und erfolgreiche Zusammenarbeit in diesem Bereich. Als eine weitere Herausforderung nannte er die Bewältigung der Folgen des Klimawandels und des Fachkräftemangels. Wiehe bot dem neuen Bürgermeister die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Landratsamt an und freute sich über den Wahlslogan Gaugers mit "Gemeinsam Fortschritt gestalten".

Vorbildliches Engagement

Der Wildberger Bürgermeister Ulrich Bünger übermittelte die Grüße und guten Wünsche der Bürgermeisterkollegen im Kreis Calw und des Gemeindetags Baden-Württemberg. Er bescheinigte Borg, in den vergangenen Monaten als stellvertretender Bürgermeister die Stadt Bad Wildbad mit einem vorbildlichen ehrenamtlichen Engagement gut geführt und vertreten zu haben. "Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit dem Kreisverband und den Kollegen", so Bünger, der den nächsten Termin zum fachlichen Austausch im Kollegenkreis mit dem 28. April ankündigte. "Sie können im Kreis auf eine schlagkräftige Gemeinschaft bauen", versicherte er Gauger. Den Gemeinden sei es nicht möglich, alle Wünsche zu erfüllen. So sei es geboten, Erwartungen den Realitäten und den vorhandenen Möglichkeiten anzupassen. Als Geschenk der Kollegen zum Dienstbeginn überreichte er Gauger einen Gutschein für ein Essen in einem Nagolder Restaurant.

Froh, anzukommen

"Jetzt bin ich ehrlich gesagt sehr froh, richtig ankommen zu dürfen", freute sich Gauger vor dem Hintergrund seines Pendelns zwischen Freudenstadt und Bad Wildbad in den vergangenen Wochen. In den Reihen der Gäste in der Trinkhalle sehe er viele Personen, die ihm schon begegnet seien. Dabei habe er feststellen können, dass bei allen Gruppierungen und Strömungen in der Stadt Einigkeit bei großen Fragen und Zielvorstellungen bestehe. In seinen weiteren Ausführungen ging er auf seine Vorstellungen für seine Arbeit in der Kurstadt ein und erwähnte dabei die Entwicklung der Stadtteile, die Zukunft der Energieversorgung, der Kinderbetreuung in einer "lebendigen und familienfreundlichen Kinderstadt" und der Schulträgerschaft, die wirtschaftliche Entwicklung und den in Bad Wildbad ausgeprägten Tourismus mit seinen touristischen Leuchttürmen auf dem Sommerberg. "Es liegt an uns, es gemeinsam und mit vereinten Kräften zu vermarkten. Wenn das gelingt, werden auch die Übernachtungszahlen und die Aufenthaltsdauer wieder ansteigen. Langfristig können wir nur gewinnen, wenn sich auch die gesamte Region positiv entwickelt. Das Ziel muss sein, sich gewinnbringend in den regionalen Tourismus zu integrieren, sich gleichzeitig abzuheben und im Endeffekt herauszustechen", so seine Botschaft zur Förderung des Tourismus. Viele "Kirchtürme" seien gemeinsam stärker als nur einer allein. "Aber die Leute sollen schon erkennen können, dass unser Kirchturm der schönste ist", so Gauger. Bei allen unterschiedlichen Interessen gelte der Grundsatz, alles das weiterzuverfolgen, was im Interesse der Stadt liege und diese voranbringe. Weitere Themen seiner Ansprache waren die Notwendigkeit der Attraktivierung der Innenstadt, der Straßenbau und die Infrastruktur. "Viele Straßen sind in einem schlechten Zustand und das eine oder andere Projekt in den Stadtteilen wartet dringend auf seine Umsetzung", führte er dazu aus. Leider seien vor allem Straßenbaumaßnahmen mit Ausgaben verbunden, "bei denen sehr viele Nullen hinten dran stehen". Hinzu komme die weitgehend eigene Finanzierungspflicht der Kommune. Bei allen Diskussionen werde es darauf ankommen, einen Konsens zu erarbeiten und nur beste Entscheidungen für die Stadt zu treffen. "Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat. Mit unserem Gemeinderat", versicherte Gauger und vergaß nicht, zum Schluss seiner Ansprache seiner Mutter Sabine für die Förderung und Begleitung seines bisherigen Lebensweges zu danken. Für die Besucher der Veranstaltung gab es nach einem Stehempfang im hinteren Teil der Trinkhalle für Zuhause ein "Bürgermeister-Bier" aus der Foxy-Hausbrauerei unter der Trinkhalle. Aber nicht nur die Gäste ließen sich beschenken. Viele folgten auch der Bitte des neuen Bürgermeisters und versahen die dort aufgestellte Spendenkasse zugunsten der Ukraine Hilfe über die Deutsche Humanitäre Hilfe Nagold (DHHN) mit Münzen und Scheinen.