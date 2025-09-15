Marcel Fratzscher: DIW-Chef besorgt über AfD-Ergebnis in NRW

Bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen hat die AfD ihr Ergebnis deutlich gesteigert. DIW-Präsident Fratzscher sieht darin ein Warnsignal für Investoren und Unternehmen.
Nach den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen hat sich der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, besorgt über das gute Abschneiden der AfD gezeigt. Die deutliche Stärkung der Partei sei „ein Warnsignal für internationale Investoren und auch für einheimische Unternehmen“, sagte Fratzscher dem „Handelsblatt“. Denn in dem Bundesland sei die Wirtschaft „bei weitem die größte in Deutschland“.